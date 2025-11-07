ЦКО МИЭТ продолжает набор школьников 7-17 лет на бесплатные открытые занятия. Попробовать разные ИТ-направления можно в одном месте: программирование, 3D-моделирование, создание игр и сайтов и многое другое. Это шанс понять, что на самом деле интересно ребенку, и выбрать то, чем хочется заниматься дальше.



На занятии каждый ученик, в зависимости от направления, создаёт 3D-модель, пишет код или запускает свою игру.



Формат урока позволяет быстро понять, что нравится, а так же выбрать программу на учебный год. Даже новички чувствуют себя уверенно, а у тех, кто уже пробовал себя в IT, появляется азарт углубиться в тему.



Пробное занятие — это не демонстрация, а настоящее включение в процесс.