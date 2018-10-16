Детский город профессий «КидБург» — маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. Здесь всё, как в настоящем городе: у каждого жителя есть свои документы, существует продвижение по карьерной лестнице, а за работу получают настоящую зарплату в местной валюте «профи». Отважный пожарный или смелый полицейский? Успешный банкир или талантливый парикмахер? В «КидБурге» ребёнок может стать кем угодно!