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Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» 16.10.2018 Кидбург Реклама

Как провести осенние каникулы весело и с пользой? Детский город профессий «КидБург» приглашает школьников отправиться в увлекательное футуристическое путешествие.

Ребята попробуют свои силы в конструировании роботов, познакомятся с важными правилами финансовой грамотности, приобщатся к передовым технологиям и основам программирования, научатся работать в команде, творить и даже, возможно, найдут своё призвание.

Кроме того, с 29 октября по 2 ноября в «КидБурге» Zеленопарк будет открыт осенний клуб полного дня. Участников ждут увлекательные активности в самых интересных игротеках города профессий, зажигательная дискотека, волшебство и чудеса и, конечно, настоящие приключения.

Осенний клуб полного дня работает с 9:00 до 19:00. Необходима предварительная запись.

Детский город профессий «КидБург» — маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. Здесь всё, как в настоящем городе: у каждого жителя есть свои документы, существует продвижение по карьерной лестнице, а за работу получают настоящую зарплату в местной валюте «профи». Отважный пожарный или смелый полицейский? Успешный банкир или талантливый парикмахер? В «КидБурге» ребёнок может стать кем угодно!

Будущее уже здесь — приходи и тестируй! Подробнее о каникулах в «КидБурге» на сайте kidburg.ru/kanikuly-msk/.

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