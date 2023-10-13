В ассортименте магазина:

мобильные аксессуары, зарядные устройства

автотовары

товары для детей, в том числе канцелярия

игрушки

посуда

кухонные принадлежности

бытовая химия

товары для праздника

текстиль

садовый инвентарь

батарейки

галантерея

товары для красоты

зоотовары

и многое другое.

И всё это по ценам от 59 рублей.

Это ухоженный, чистый магазин, где товар аккуратно расставлен и разложен, вам не придется рыться в ворохе вещей. А главное — всё хорошего качества. Ассортимент регулярно обновляется и расширяется. Например, недавно поступила новая партия канцелярских товаров, игрушек, товаров для ремонта.



Здесь вы обязательно найдете и нужное, и интересное — без покупки обычно никто не уходит. Срочно понадобился зарядник на телефона, наушники, недорогой, но приятный подарок на день рождения, мячик для ребенка, корм для собаки, стиральный порошок, шампунь, тетрадка для школьника? Непременно и быстро найдёте в «One Price». А если торопиться некуда, можно спокойно выбрать всё необходимое — от швабры для уборки и шампуня до игрушек для детей и новой миски для домашнего питомца.

Оригинальный цветочный горшок, новая красивая чашка, вкусный батончик для перекуса, яркий мячик для ребёнка — вы обязательно найдете в магазине нужное и интересное, даже любую радующую вас мелочь.