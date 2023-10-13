Магазинов фиксированных цен стало больше. «One Price» работает по адресу: Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 3, вход между 1 и 2 подъездами. Здесь представлен большой выбор качественных товаров для дома, дачи, учёбы, спорта, отдыха. И всё это по выгодным и стабильным ценам от 59 рублей. До конца октября — скидка 10% на весь ассортимент по субботам и воскресеньям.
В ассортименте магазина:
- мобильные аксессуары, зарядные устройства
- автотовары
- товары для детей, в том числе канцелярия
- игрушки
- посуда
- кухонные принадлежности
- бытовая химия
- товары для праздника
- текстиль
- садовый инвентарь
- батарейки
- галантерея
- товары для красоты
- зоотовары
- и многое другое.
И всё это по ценам от 59 рублей.
Это ухоженный, чистый магазин, где товар аккуратно расставлен и разложен, вам не придется рыться в ворохе вещей. А главное — всё хорошего качества. Ассортимент регулярно обновляется и расширяется. Например, недавно поступила новая партия канцелярских товаров, игрушек, товаров для ремонта.
Здесь вы обязательно найдете и нужное, и интересное — без покупки обычно никто не уходит. Срочно понадобился зарядник на телефона, наушники, недорогой, но приятный подарок на день рождения, мячик для ребенка, корм для собаки, стиральный порошок, шампунь, тетрадка для школьника? Непременно и быстро найдёте в «One Price». А если торопиться некуда, можно спокойно выбрать всё необходимое — от швабры для уборки и шампуня до игрушек для детей и новой миски для домашнего питомца.
Оригинальный цветочный горшок, новая красивая чашка, вкусный батончик для перекуса, яркий мячик для ребёнка — вы обязательно найдете в магазине нужное и интересное, даже любую радующую вас мелочь.
А если вдруг нужного не нашлось — скажите об этом продавцу в магазине или напишите на странице магазина Вконтакте или в Телеграм. Также можно заказать товары онлайн на сайте сети One Price, а потом забрать заказ в магазине в 17-м микрорайоне.
Как найти магазин «One Price». Дом 33А, корпус 3 по Георгиевскому проспекту — находится в 17-м микрорайоне, рядом с объездной дорогой (она идёт вокруг микрорайона). Магазин расположен на первом этаже дома, с его внешней стороны, напротив — дом 33А корпус 2. Рядом есть парковка и остановка автобуса 22 «Детский сад». От остановки до магазина примерно 150 метров. Также можно дойти до магазина от остановки автобуса 32 «Школа».