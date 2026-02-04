На новой встрече слушатели узнают много нового и интересного о самом тёмном во Вселенной!



О чёрных дырах слышали все, но одни в них верят, а другие — нет. Как увидеть чёрную дыру, если она чёрная? Может ли чёрная дыра отражать свет? Что такое «тень чёрной дыры»? Где астрономы нашли чёрные дыры и как они сообщают нам о своём существовании?



Владимир Сурдин — популяризатор науки, советский и российский астроном, писатель, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ.



28 февраля 17:00

Билеты: Beventfamily.ru

ДК МИЭТ, Москва, Зеленоград, площадь Шокина д. 1





12+



Продолжаем сезон лектория «Наукоград» в кругу семьи проектов «Библиотека событий».

Информационный партнёр — Зеленоград.ру