«К чему может привести неграмотный уход за кожей лица и тела?»

Этот вопрос мы задали руководителю медицинского центра эстетики лица и тела «Цэлит» в Зеленограде.

«Мы знаем про уход за кожей все, исправляли разные ситуации после советов от блогеров: были и ожоги лица, и аллергия, и акне. Избавиться от последствий неграмотно подобранного средства гораздо сложнее, чем комплексно решить изначальную проблему.

Неправильный подбор домашнего ухода грозит не только ухудшением состояния кожи, появлением высыпаний, но и ожогами. Грамотно составленный уход — работа косметолога, врача, а не статьи из социальных сетей. Важно учитывать сезон, процедуры, которые человек проходил ранее, наличие заболеваний. Рекомендую, как минимум, посетить консультацию косметолога-эстетиста, который знает о вашей коже гораздо больше, чем видите вы. Дешевая, некачественная косметика из масс-маркета — тоже не лучшее решение для кожи. Необязательно тратить десятки тысяч рублей на крем вокруг глаз. Но, если вы желаете не только сохранить красоту и молодость, но и продлить ее — подобрать качественные уходовые процедуры необходимо. Пилинги, скрабы, массажи — история не про каждый день. Эти процедуры не для всех. + подобрать грамотный состав пилинга крайне важно, чтобы не испортить кожу.

Часто от клиентов мы слышим, что посещение косметолога — процедура не для каждого, это дорого, «раньше же как-то без врача жили». Но раньше девушки в 30 лет выглядели на 60. Выбор, безусловно, за каждым. Мы заботимся о состоянии кожи, ее здоровье, сохранении молодости и эстетики лица."