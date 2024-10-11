Из каждого утюга кричат про домашний уход: масочки, пилинги, скрабы, тоники, массажи Гуаша. Но мало, кто говорит, к чему это может привести.
Этот вопрос мы задали руководителю медицинского центра эстетики лица и тела «Цэлит» в Зеленограде.
«Мы знаем про уход за кожей все, исправляли разные ситуации после советов от блогеров: были и ожоги лица, и аллергия, и акне. Избавиться от последствий неграмотно подобранного средства гораздо сложнее, чем комплексно решить изначальную проблему.
Неправильный подбор домашнего ухода грозит не только ухудшением состояния кожи, появлением высыпаний, но и ожогами. Грамотно составленный уход — работа косметолога, врача, а не статьи из социальных сетей. Важно учитывать сезон, процедуры, которые человек проходил ранее, наличие заболеваний. Рекомендую, как минимум, посетить консультацию косметолога-эстетиста, который знает о вашей коже гораздо больше, чем видите вы.
Дешевая, некачественная косметика из масс-маркета — тоже не лучшее решение для кожи. Необязательно тратить десятки тысяч рублей на крем вокруг глаз. Но, если вы желаете не только сохранить красоту и молодость, но и продлить ее — подобрать качественные уходовые процедуры необходимо.
Пилинги, скрабы, массажи — история не про каждый день. Эти процедуры не для всех. + подобрать грамотный состав пилинга крайне важно, чтобы не испортить кожу.
Часто от клиентов мы слышим, что посещение косметолога — процедура не для каждого, это дорого, «раньше же как-то без врача жили». Но раньше девушки в 30 лет выглядели на 60. Выбор, безусловно, за каждым. Мы заботимся о состоянии кожи, ее здоровье, сохранении молодости и эстетики лица."
Центр эстетики лица и тела «Цэлит» — это особенное место в Зеленограде:
- лицензия № Л041-01137-77/01391530
- специалисты с мед. образованием
- методики процедур, которые действительно дают видимый результат после первого посещения
- центр, в котором заботятся о красоте и здоровье
Готовьтесь раскрыть свою женственность и красоту на все 100. «Цэлит» — каждая найдет процедуру для себя:
- лазерная эпиляция на диодном лазере с гарантированным результатом
- эстетическая косметология
- аппаратная косметология по лицу и телу
- ручной массаж всех видов от специалисты из Кубы
- коррекция фигуры
Адрес: Зеленоград, корпус 1812
Бесплатная парковка
Звоните: 8-929-989-0300
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 21.00