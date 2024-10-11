Ожог лица получила девушка в Зеленограде после «домашнего пилинга». Какие покупки в интернете доведут вас до пластического хирурга? 11.10.2024 Реклама ООО «ЦЕНТР ЭСТЕТИКИ ЛИЦА И ТЕЛА» ИНН:7735207075 erid:2VSb5wGJZKN

Из каждого утюга кричат про домашний уход: масочки, пилинги, скрабы, тоники, массажи Гуаша. Но мало, кто говорит, к чему это может привести.

«К чему может привести неграмотный уход за кожей лица и тела?»

Этот вопрос мы задали руководителю медицинского центра эстетики лица и тела «Цэлит» в Зеленограде.

«Мы знаем про уход за кожей все, исправляли разные ситуации после советов от блогеров: были и ожоги лица, и аллергия, и акне. Избавиться от последствий неграмотно подобранного средства гораздо сложнее, чем комплексно решить изначальную проблему.

  1. Неправильный подбор домашнего ухода грозит не только ухудшением состояния кожи, появлением высыпаний, но и ожогами. Грамотно составленный уход — работа косметолога, врача, а не статьи из социальных сетей. Важно учитывать сезон, процедуры, которые человек проходил ранее, наличие заболеваний. Рекомендую, как минимум, посетить консультацию косметолога-эстетиста, который знает о вашей коже гораздо больше, чем видите вы.

  2. Дешевая, некачественная косметика из масс-маркета — тоже не лучшее решение для кожи. Необязательно тратить десятки тысяч рублей на крем вокруг глаз. Но, если вы желаете не только сохранить красоту и молодость, но и продлить ее — подобрать качественные уходовые процедуры необходимо.

  3. Пилинги, скрабы, массажи — история не про каждый день. Эти процедуры не для всех. + подобрать грамотный состав пилинга крайне важно, чтобы не испортить кожу.

Часто от клиентов мы слышим, что посещение косметолога — процедура не для каждого, это дорого, «раньше же как-то без врача жили». Но раньше девушки в 30 лет выглядели на 60. Выбор, безусловно, за каждым. Мы заботимся о состоянии кожи, ее здоровье, сохранении молодости и эстетики лица."

Центр эстетики лица и тела «Цэлит» — это особенное место в Зеленограде:

  • лицензия № Л041-01137-77/01391530
  • специалисты с мед. образованием
  • методики процедур, которые действительно дают видимый результат после первого посещения
  • центр, в котором заботятся о красоте и здоровье

Готовьтесь раскрыть свою женственность и красоту на все 100. «Цэлит» — каждая найдет процедуру для себя:

  • лазерная эпиляция на диодном лазере с гарантированным результатом
  • эстетическая косметология
  • аппаратная косметология по лицу и телу
  • ручной массаж всех видов от специалисты из Кубы
  • коррекция фигуры

Адрес: Зеленоград, корпус 1812
Бесплатная парковка

Звоните: 8-929-989-0300

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

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