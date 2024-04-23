Оформление диплома в «Копирке» — быстро, качественно, красиво. И со скидкой! 23.04.2024 Реклама ИП Ребрикова М.О. ИНН:773580623559 erid:LatgBUub3

Настала горячая пора дипломных работ — они же выпускные квалификационные. Заказывайте брошюровку и твердый переплет дипломов или любых других документов в зеленоградских фото-копировальных центрах «Копирка» со скидкой 15%.

Салоны работают в торговых центрах «Грин» (корпус 1550) и «Атлас» (улица Новокрюковская, 10).

Дипломную работу можно передать в салон в печатном виде, на флешке или просто прислать файл в электронном виде. Здесь распечатают документ на качественной бумаге, оформят, скрепят листы (способ скрепления на ваш выбор), сделают переплёт в полном соответствии с требованием клиента и стандартов оформления дипломов. Все переплетные работы делаются очень быстро и качественно. В салонах есть готовые обложки красного и синего цвета с тиснением золотой фольгой «Дипломная работа» или «Выпускная квалификационная работа», а также сделать под заказ свой вариант надписи. Также в «Копирке» можно записать ваш проект на диск. В специальном конверте дизайнеры салона аккуратно вклеят его в дипломную работу.

Детали и тонкости брошюровки и твердого переплета можно обсудить с сотрудниками «Копирки» — здесь работают квалифицированные дизайнеры, которые помогут определиться с выбором. Отличный внешний вид документа подчеркнёт ваш серьезный подход к делу, а удобство и порядок в дипломной работе добавят положительных баллов.

Скидка 15% на переплётные работы и брошюровку распространяется на любые документы — будь то реферат, каталог презентация и так далее. Предложение действует до 30 июня 2024 года.

«Копирка» является самой крупной сетью фото-копировальных центров в России (открыто более двухсот точек) и работает на рынке вот уже двадцать лет. По сути это одновременно копировальный центр, мини-типография и фотосалон. Собственное производство позволяет выполнить любой заказ в сжатые сроки, а топовое профессиональное оборудование гарантирует высокое качество печати на хорошей бумаге.

Салоны «Копирка»

Зеленоград, Новокрюковская, 10 (ТЦ «Атлас», этаж 2)

  • Режим работы: 9:00-21:00
  • WhatsApp: +7-926-099-46-06
  • Telegram: +7-926-099-46-06 / @kopirka361
  • Для звонков: 8-495-660-36-06 (доб. 361)
  • Почта: 361@kopirka.ru

Зеленоград, корпус 1550 (ТЦ «Грин», цокольный этаж)

  • Режим работы: 10:00-22:00
  • WhatsApp: +7-925-000-46-06
  • Telegram: +7-925-000-46-06 / @kopirka290
  • Для звонков: 8-495-660-36-06 (доб. 290)
  • Почта: 290@kopirka.ru
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