Дипломную работу можно передать в салон в печатном виде, на флешке или просто прислать файл в электронном виде. Здесь распечатают документ на качественной бумаге, оформят, скрепят листы (способ скрепления на ваш выбор), сделают переплёт в полном соответствии с требованием клиента и стандартов оформления дипломов. Все переплетные работы делаются очень быстро и качественно. В салонах есть готовые обложки красного и синего цвета с тиснением золотой фольгой «Дипломная работа» или «Выпускная квалификационная работа», а также сделать под заказ свой вариант надписи. Также в «Копирке» можно записать ваш проект на диск. В специальном конверте дизайнеры салона аккуратно вклеят его в дипломную работу.

Детали и тонкости брошюровки и твердого переплета можно обсудить с сотрудниками «Копирки» — здесь работают квалифицированные дизайнеры, которые помогут определиться с выбором. Отличный внешний вид документа подчеркнёт ваш серьезный подход к делу, а удобство и порядок в дипломной работе добавят положительных баллов.

Скидка 15% на переплётные работы и брошюровку распространяется на любые документы — будь то реферат, каталог презентация и так далее. Предложение действует до 30 июня 2024 года.

«Копирка» является самой крупной сетью фото-копировальных центров в России (открыто более двухсот точек) и работает на рынке вот уже двадцать лет. По сути это одновременно копировальный центр, мини-типография и фотосалон. Собственное производство позволяет выполнить любой заказ в сжатые сроки, а топовое профессиональное оборудование гарантирует высокое качество печати на хорошей бумаге.