Совсем скоро грядёт светлый праздник для всех христиан — Пасха. В 2024 году празднование отведено на 5 мая. Такой день мы привыкли отмечать в кругу самых близких людей, за красивым столом с традиционными угощениями: куличом и творожной пасхой. Один из главных атрибутов праздника — крашеные яйца, которые символизируют новую жизнь и возрождение.

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Ценность изделий, созданных своими руками, высока, потому что это, в первую очередь, кропотливый труд! Рукоделие — это искусство, а не просто ремесло. В работу мы вкладываем частичку души, и такое изделие идеально подчеркнёт светлый праздник Пасхи!