Отпуск — самое ожидаемое время года. Кто не мечтает провести его спокойно на солнечном берегу, наслаждаясь морским бризом! Или наоборот — выбрать активный отдых, насыщенный новыми впечатлениями?
Получить соответствующие знания и навыки для успешной сдачи экзамена в ГИМС и реализации мечты о самостоятельных морских плаваниях поможет Зеленоградский учебный центр «Арсенал» и его современная методика обучения судовождению.
Профессиональная команда преподавателей, которые имеют опыт хождения на кораблях дальнего плавания, доступно расскажут и покажут, как управлять маломерным моторным судном (катером) и гидроциклом.
Теоретический курс — даёт необходимый набор знаний по устройству судна и технике безопасности на воде, помогает разобраться в видах сигналов и административном праве.
Обучение судоводителей проходит по трем программам:
- Районы плавания ВВ РФ и ВВП РФ, категории судов — маломерное моторное судно (катер).
- Районы плавания ВВ РФ и ВВП РФ, категории судов — маломерное моторное судно (катер) и гидроцикл.
- Районы плавания ВВ РФ, ВВП РФ и ВМВ и ТМ РФ, категории судов — маломерное моторное судно (катер) и гидроцикл.
Практические занятия проходят на водоёмах Подмосковья под руководством опытных инструкторов.
Для желающих получать теоретический курс очно создан гибкий график расписания занятий, в том числе имеются группы выходного дня. Те, кто любит получать полезные знания не выходя из дома, могут обучаться дистанционно!
После прохождения программы обучения необходимо сдать экзамен на получение прав ГИМС. Он похож на тот, что проводят в ГАИ: сначала тест по теории, затем — проверка практических навыков у государственного инспектора по маломерным судам на воде.
Остались вопросы? Звоните, пишите на электронную почту.
Королёв Алексей Алексеевич
Тел: 8(926)8-6666-10
Эл. почта: zel-arsenal@yandex.ru
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, 28Б
Сайт: http://zel-arsenal.ru/
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.