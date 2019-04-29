Получить соответствующие знания и навыки для успешной сдачи экзамена в ГИМС и реализации мечты о самостоятельных морских плаваниях поможет Зеленоградский учебный центр «Арсенал» и его современная методика обучения судовождению.

Профессиональная команда преподавателей, которые имеют опыт хождения на кораблях дальнего плавания, доступно расскажут и покажут, как управлять маломерным моторным судном (катером) и гидроциклом.

Теоретический курс — даёт необходимый набор знаний по устройству судна и технике безопасности на воде, помогает разобраться в видах сигналов и административном праве.

Обучение судоводителей проходит по трем программам: