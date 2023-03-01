Щитовидная железа регулирует процессы роста и развития, обмен веществ и иммунный ответ, функцию нервной системы, эмоции, внимание, мышление, ритм сердечных сокращений, свертывание крови и многое другое.

Нарушения функции щитовидной железы наблюдаются примерно у каждого десятого человека, поэтому она нуждается в постоянном внимании.

Отклонение показателей от нормальных значений говорит о том, что функция щитовидной железы нарушена. В этом случае необходимо обратиться к врачу-эндокринологу для диагностики заболевания и лечения.