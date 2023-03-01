Обследование функции щитовидной железы по специальной цене — акция в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии 01.03.2023 Реклама

Диагностику функции щитовидной железы по специальной цене — всего за 690 рублей, можно провести в период с 1 марта по 30 апреля в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии. Обследование включает определение уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина в крови.

Щитовидная железа регулирует процессы роста и развития, обмен веществ и иммунный ответ, функцию нервной системы, эмоции, внимание, мышление, ритм сердечных сокращений, свертывание крови и многое другое.

Нарушения функции щитовидной железы наблюдаются примерно у каждого десятого человека, поэтому она нуждается в постоянном внимании.

Отклонение показателей от нормальных значений говорит о том, что функция щитовидной железы нарушена. В этом случае необходимо обратиться к врачу-эндокринологу для диагностики заболевания и лечения.

Почему важно проверять щитовидную железу

Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, появляются симптомы гипертиреоза. Когда гормонов недостаточно — признаки гипотиреоза. Оба состояния отражаются на самочувствии, внешнем виде и настроении.

Гипертиреоз — избыточная продукция гормонов щитовидной железы.
ТТГ понижен/Т4 свободный повышен.

Признаки гипертиреоза:

  • повышенная возбудимость, гиперактивность
  • эмоциональная неустойчивость, раздражительность
  • повышенный аппетит, который сопровождается снижением веса
  • учащенное сердцебиение, чувство перебоев в работе сердца
  • ломкость ногтей и выпадение волос
  • нарушение менструального цикла у женщин
  • нарушение потенции у мужчин.

Гипотиреоз (недостаточная продукция гормонов щитовидной железы).
ТТГ повышен/ Т4 свободный понижен.

Признаки гипотиреоза:

  • вялость, сонливость
  • угнетенное состояние
  • ухудшение памяти и внимания
  • пониженный аппетит, который сопровождается увеличением веса
  • повышение уровня холестерина в крови
  • боли в мышцах и суставах
  • нарушение менструального цикла у женщин
  • нарушение потенции у мужчин.

Комплексное обследование щитовидной железы

Диагностика включает определение уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина в крови.

По результатам анализов в клиниках CMD можно получить консультацию врача, сделать УЗИ или пройти дополнительное обследование.

Врачи лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии установят диагноз и назначат необходимую терапию.

Условия Акции

  • Срок проведения акции — с 1 марта 2023 по 30 апреля 2023 года.
  • Скидка не действует при предварительном заказе услуг на сайте и предоставляется администратором медицинского офиса CMD при оформлении заказа.
  • Скидка по акции не суммируется с другими скидками и акциями.
  • Скидка по акции распространяется только на комплексную программу 300104 «Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии)».
  • Взятие биоматериала и услуга выезда медицинской сестры на дом оплачиваются согласно прейскуранту услуг, действующему медицинском офисе CMD.

Как получить скидку

  • Оформите на сайте CMD предзаказ (цена будет указана без скидки).
  • Или придите в офисы CMD в Зеленограде, не оформляя предзаказ.
  • Получите скидку на исследование при оформлении заказа в офисе.

Подробную информацию о правилах проведения акции уточняйте у администратора медицинских офисов или на сайте www.cmd-online.ru.

Адреса офисов:

  • CMD, Зеленоград, корпус 250
  • CMD, Зеленоград, корпус 1801Б

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Метки:
медицинские услуги, Центр молекулярной диагностики CMD
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