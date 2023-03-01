Диагностику функции щитовидной железы по специальной цене — всего за 690 рублей, можно провести в период с 1 марта по 30 апреля в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии. Обследование включает определение уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина в крови.
Щитовидная железа регулирует процессы роста и развития, обмен веществ и иммунный ответ, функцию нервной системы, эмоции, внимание, мышление, ритм сердечных сокращений, свертывание крови и многое другое.
Нарушения функции щитовидной железы наблюдаются примерно у каждого десятого человека, поэтому она нуждается в постоянном внимании.
Отклонение показателей от нормальных значений говорит о том, что функция щитовидной железы нарушена. В этом случае необходимо обратиться к врачу-эндокринологу для диагностики заболевания и лечения.
Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, появляются симптомы гипертиреоза. Когда гормонов недостаточно — признаки гипотиреоза. Оба состояния отражаются на самочувствии, внешнем виде и настроении.
Гипертиреоз — избыточная продукция гормонов щитовидной железы.
ТТГ понижен/Т4 свободный повышен.
Признаки гипертиреоза:
- повышенная возбудимость, гиперактивность
- эмоциональная неустойчивость, раздражительность
- повышенный аппетит, который сопровождается снижением веса
- учащенное сердцебиение, чувство перебоев в работе сердца
- ломкость ногтей и выпадение волос
- нарушение менструального цикла у женщин
- нарушение потенции у мужчин.
Гипотиреоз (недостаточная продукция гормонов щитовидной железы).
ТТГ повышен/ Т4 свободный понижен.
Признаки гипотиреоза:
- вялость, сонливость
- угнетенное состояние
- ухудшение памяти и внимания
- пониженный аппетит, который сопровождается увеличением веса
- повышение уровня холестерина в крови
- боли в мышцах и суставах
- нарушение менструального цикла у женщин
- нарушение потенции у мужчин.
Диагностика включает определение уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина в крови.
По результатам анализов в клиниках CMD можно получить консультацию врача, сделать УЗИ или пройти дополнительное обследование.
Врачи лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии установят диагноз и назначат необходимую терапию.
- Срок проведения акции — с 1 марта 2023 по 30 апреля 2023 года.
- Скидка не действует при предварительном заказе услуг на сайте и предоставляется администратором медицинского офиса CMD при оформлении заказа.
- Скидка по акции не суммируется с другими скидками и акциями.
- Скидка по акции распространяется только на комплексную программу 300104 «Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии)».
- Взятие биоматериала и услуга выезда медицинской сестры на дом оплачиваются согласно прейскуранту услуг, действующему медицинском офисе CMD.
Как получить скидку
- Оформите на сайте CMD предзаказ (цена будет указана без скидки).
- Или придите в офисы CMD в Зеленограде, не оформляя предзаказ.
- Получите скидку на исследование при оформлении заказа в офисе.
Подробную информацию о правилах проведения акции уточняйте у администратора медицинских офисов или на сайте www.cmd-online.ru.
Адреса офисов:
- CMD, Зеленоград, корпус 250
- CMD, Зеленоград, корпус 1801Б