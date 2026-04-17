Жилой комплекс «Зеленоград Ривьера», расположенный в самом центре Зеленограда на улице Летчика Полагушина успешно введен в эксплуатацию. Сейчас активно ведётся выдача ключей, часть собственников уже побывали в своих новых квартирах
Проект реализован с опережением сроков на 1 год — для рынка недвижимости это редкий результат, который напрямую отражает уровень управления и надежность застройщика.
«Зеленоград Ривьера» расположился в уникальной локации: рядом исторический центр города и лесной массив. В условиях, когда свободных площадок под застройку в этой части Зеленограда практически не осталось, комплекс стал точкой роста и новым ориентиром для жилой среды района.
Окружение — одно из ключевых преимуществ проекта. Зеленоград традиционно считается одним из самых «зеленых» районов Москвы — леса и парки занимают около 30% его территории. Во дворе жилого комплекса создана экологичная среда — детские площадки и малые архитектурные формы выполнены из натуральных материалов с акцентом на дерево. Здесь баланс города и природы — реальность, а не просто рекламное обещание.
Жилой комплекс «Зеленоград Ривьера» состоит из четырех корпусов класса «комфорт плюс» с характеристиками, приближенными к бизнес-классу. Подземный паркинг под всей территорией и продуманная организация пространства позволяют минимизировать количество машин во дворе и сделать его более безопасным и комфортным для жителей.
Планировки ориентированы на реальные сценарии жизни: функциональные решения, комфортные площади, достаточное количество света, высокие потолки. Высота домов ограничена 15 этажами, благодаря чему сохраняются открытые виды на лесной массив.
Инфраструктура района уже сформирована: в шаговой доступности работают школы, детские сады, поликлиники, магазины, рестораны и кафе. Дополнительно внутри комплекса предусмотрен собственный детский сад. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения — они уже в продаже, и в будущем здесь разместятся объекты инфраструктуры, необходимые для повседневной жизни жителей.
Проект реализован Группой компаний «СтройИнновация» — федеральным застройщиком, работающим с 2015 года. Компания специализируется на жилой недвижимости и ведет проекты в разных регионах России, включая Москву.
Надежность девелопера подтверждается отраслевыми наградами: «СтройИнновация» четыре года подряд получает золотой знак «Надежный застройщик России», в том числе по итогам 2025 года.
