Новый рыболовный магазин «Рыболов-88» в Голубом — скоро открытие 29.03.2023 Реклама

Планируете уехать подальше от городской суеты на улётную рыбалку? Тогда обязательно загляните в магазин «Рыболов-88» в деревне Голубое. Именно здесь вас ждёт всё, что может понадобиться рыбаку, который хочет обеспечить себе незабываемый отдых на природе.

От крючка до удочки

В рыболовном магазине на улице Трёхсвятской вас ждёт огромный арсенал различных наживок, снастей, удочек и просто всевозможных приспособлений для рыбной ловли. Планируете наловить много рыбы? Подберёте себе подходящий садок. Собираетесь установить рекорд, поймав самую большую рыбу в своей жизни? Опытный продавец поможет вам подобрать идеальный подсак!

В магазине вы найдёте все виды приманок для рыбы, подготовитесь к любому виду рыбной ловли и просто купите вещи, которые так порой необходимы во время рыбалки. Приходите и увеличивайте свои шансы на успех!

Для рыбалки и не только

Конечно же, для полного «боекомплекта» рыбаку недостаточно удочки да крючков. Во время рыбалки обязательно понадобится ещё масса предметов, которые также стоит прикупить заранее. В «Рыболов-88» вы найдёте всевозможные товары для активного отдыха и туризма, которые обеспечат не только улов вашей мечты, но и помогут сделать отдых на свежем воздухе действительно приятным и комфортным для вас и вашей семьи.

Отличное качество и привлекательные цены

Рыбалка — один из самых лучших видов отдыха на свежем воздухе. В этом магазине вам помогут сделать такой отдых ещё лучше. Будьте уверены, что здесь можно купить действительно качественные снасти по умеренным ценам. При этом товары никогда не подведут вас, ведь «Рыболов-88» работает с лучшими поставщиками, которые знают толк в своём деле.

Хотите отправиться в рыбалку вашей мечты? Приходите в магазин «Рыболов-88», консультанты помогут подобрать лучший арсенал для лучшей рыбалки!

Вступайте в группу в ВКонтакте и следите за новостями магазина, делитесь своими достижениями в рыбалке, прекрасными воспоминаниями о поездке на природу и просто общайтесь на любимые темы с единомышленниками.

Акция. В честь открытия магазина с 31 марта по 16 апреля всем покупателям скидка 10% на весь ассортимент и дисконтная карта в подарок!

Адрес магазина: д. Голубое, ул. Трёхсвятская, с. 2 М

Телефон: 8-985-009-96-25

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Метки:
магазины, голубое, охота и рыбалка
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