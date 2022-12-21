Новый пункт выдачи OZON открыт в 20 микрорайоне — корпус 2021 (народный гараж).
В ПВЗ свежий ремонт, улыбчивые и опытные менеджеры, чистота, отличный сервис.
- ПВЗ работает ежедневно с 9 до 21
- Корпус 2021, народный гараж, вход с левого торца
- Подъезд на автомобиле свободный
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому стоит в зеленоградском парке Победы Истории
Дни открытых дверей в центре по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Maximum Education — 24 и 25 декабря ждут учеников старших классов и их родителей Афиша
Шельмование должников за ЖКХ раздражает читателей «Зеленоград.ру». Они хотят иметь подобный инструмент, чтобы позорить плохих сотрудников «Жилищника» Истории
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых на зеленоградских катках. Расписание занятий Новости
Показания счетчиков воды теперь можно передавать через телеграм. Для этого сделали чат-бот mos_services_bot Новости
Подарочный сертификат «Никор» номиналом от 2000 рублей — распространяется на все виды услуг всех филиалов компании и действует бессрочно Реклама
«Жилищник» попросил водителей оставлять под лобовым стеклом номер телефона. Это поможет быстрей расчищать парковки от снега Новости
Число вакцинированных от гриппа читателей «Зеленоград.ру» радикально разошлось с данными Роспотребнадзора. Возможно, дело в приписках Новости
Акция от «Здесь аптека» — скидка 20% на весь ассортимент при онлайн-заказе с 19 по 31 декабря Реклама