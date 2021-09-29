Новый кибер-клуб True Gamers открывается в корпусе 1651. Вот как можно получить три часа игры бесплатно 29.09.2021 реклама

Новый кибер-клуб True Gamers открывает свои двери 1 октября в корпусе 1651 на втором этаже. Время работы: круглосуточно.
Для вас подготовлено:

  • 40 топовых сборок ПК
  • лаундж зона с двумя PS5
  • две Bootcamp зоны
  • Множество сетевых турниров с денежными призами по всем популярным дисциплинам.

Хотите получить три часа игры абсолютно бесплатно? Сделайте репост в сториз нашей публикации в инстаграме покажите администратору клуба, и дерзайте за стол. Акция будет действовать 4 дня до 5 октября.

Кибер-клуб True Gamers

Адрес: Зеленоград, корпус 1651 (2 этаж)
Телефон: 8-925-5000-925
Инстаграм: @truegamers_zel
Сайт: truegamers.ru
График работы: 24/7

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Метки:
микрорайон 16, компьютерные клубы, True Gamers
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