Новый кибер-клуб True Gamers открывает свои двери 1 октября в корпусе 1651 на втором этаже. Время работы: круглосуточно.

Для вас подготовлено:

40 топовых сборок ПК

лаундж зона с двумя PS5

две Bootcamp зоны

Множество сетевых турниров с денежными призами по всем популярным дисциплинам.

Хотите получить три часа игры абсолютно бесплатно? Сделайте репост в сториз нашей публикации в инстаграме покажите администратору клуба, и дерзайте за стол. Акция будет действовать 4 дня до 5 октября.