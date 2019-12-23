Новый год, это период волшебства, исполнения желаний, белого снега и русской тройки лошадей.
Подарите Вашему малышу рождественскую сказку — увлекательное путешествие в мир пони.
В период Новогодних каникул, наш Клуб открывает для вас свои двери и ждет всех желающих на интересные занятия по адресу: ул. Алабушевская, 19, СНТ «Энергетик» (частная закрытая территория). В 5 минутах езды от станции Крюково.
Ваш малыш сможет познакомиться с самыми удивительными животными на Планете, освоить навыки верховой езды, получить массу положительных эмоций, обрести новых друзей и просто интересно провести дни новогодних каникул.
- кормление лошадок и козочек
- базовый урок верховой езды
- интересные игры и упражнения на пони
- экскурсия по клубу
- крытый уютный манеж
- теплый рождественский домик
- вкусный чай и мандарины
- приветливый персонал
Наши пони никого не оставят равнодушным, а Рождественские скидки приятно удивят!
Только в период Новогодних каникул, мы дарим подарок от ДЕДА МОРОЗА для всех наших новых Гостей — занятия по единой цене — 600 рублей вместо 1200!!!
Звоните нам скорей и бронируйте время занятий!
Квалифицированный персонал поможет определиться с днем и временем рождественских занятий, а также с выбором программы, учитывая возраст Вашего ребенка.
Анастасия Валерьевна — 8(916)612-35-06 (03.01, 04.01, 07.01, 08.01)
Анастасия Викторовна — 8(926)997-37-28 (04.01)
Мария Анатольевна — +7(968)511-63-37 (05.01, 07.01)
Дарья Андреевна — +7(977)949-47-90 (04.01)
А всех серьезных ценителей конного спорта и желающих получить уроки верховой езды, мы также будем ждать в нашем втором Клубе, в деревне Свистуха на Рогачевском шоссе.
Кристина Сергеевна -+7(915)384-21-65 (Свистуха, Рогачевское ш.)
Наш сайт: kskaltis.ru
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