Новый Год и интересные каникулы в КСК «Альтис» 23.12.2019 КСК «Альтис»

Новый год, это период волшебства, исполнения желаний, белого снега и русской тройки лошадей.

Подарите Вашему малышу рождественскую сказку — увлекательное путешествие в мир пони.

В период Новогодних каникул, наш Клуб открывает для вас свои двери и ждет всех желающих на интересные занятия по адресу: ул. Алабушевская, 19, СНТ «Энергетик» (частная закрытая территория). В 5 минутах езды от станции Крюково.

Ваш малыш сможет познакомиться с самыми удивительными животными на Планете, освоить навыки верховой езды, получить массу положительных эмоций, обрести новых друзей и просто интересно провести дни новогодних каникул.

В программе:

  • кормление лошадок и козочек
  • базовый урок верховой езды
  • интересные игры и упражнения на пони
  • экскурсия по клубу

У нас в клубе для вас:

  • крытый уютный манеж
  • теплый рождественский домик
  • вкусный чай и мандарины
  • приветливый персонал

Наши пони никого не оставят равнодушным, а Рождественские скидки приятно удивят!

Только в период Новогодних каникул, мы дарим подарок от ДЕДА МОРОЗА для всех наших новых Гостей — занятия по единой цене — 600 рублей вместо 1200!!!

Звоните нам скорей и бронируйте время занятий!

Квалифицированный персонал поможет определиться с днем и временем рождественских занятий, а также с выбором программы, учитывая возраст Вашего ребенка.

Наши тренеры:

Анастасия Валерьевна — 8(916)612-35-06 (03.01, 04.01, 07.01, 08.01)

Анастасия Викторовна — 8(926)997-37-28 (04.01)

Мария Анатольевна — +7(968)511-63-37 (05.01, 07.01)

Дарья Андреевна — +7(977)949-47-90 (04.01)

А всех серьезных ценителей конного спорта и желающих получить уроки верховой езды, мы также будем ждать в нашем втором Клубе, в деревне Свистуха на Рогачевском шоссе.

Кристина Сергеевна -+7(915)384-21-65 (Свистуха, Рогачевское ш.)

Наш сайт: kskaltis.ru

Мы в социальных сетях:

ВКонтакте:

vk.com/altisponyclub,

vk.com/club113609277 и

Instagram: @altis_pony_club

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
«Крым наш!» Почему не все в восторге от новой фестивальной площадки в 16-м микрорайоне Истории
Второго пешехода за неделю сбили на переходе на Яблоневой аллее Новости
Местные жители обвиняют «Мираторг» в самозахвате общей территории, шумных кондиционерах и разгрузке машин во дворе Новости
Новый год будем встречать без снега? Нет — снег будет! Жизнь
На домах в 20 микрорайоне включили подсветку за 237 миллионов спустя год после монтажа. Почему так долго и дорого (неизвестно)? Новости
Ремонт «Ведогонь-театра» затягивается на несколько месяцев. Местные депутаты просят рабочих поторопиться — ради ветеранов (большинство из которых не сможет даже дойти до театра) Новости
Как вам идея: распустить школы на каникулы раньше времени из-за постоянных эвакуаций? Новости
Танцоры из школы 853 стали абсолютными победителями фестиваля «Ты звезда танцпола». На состязание съехались полторы тысячи участников. Новости
Департамент образования рассказал, как действовать при эвакуации Новости
Двое детей пострадали при столкновении кроссовера с фурой на Фирсановском шоссе Новости
Робот-охранник начал патрулировать территорию «Зеленопарка». Он найдет нарушителя даже в полной темноте Новости
Толщина льда уменьшилась на пять сантиметров. Спасатели выгнали с зеленоградского водоёма целый класс школьников во главе с учителем Новости
Жители 5-го микрорайона требуют поправить проект благоустройства и отменить строительство регбийного стадиона. Они защищают право на спокойную жизнь в своем дворе Истории
Еду в электричке — здесь слишком жарко (или слишком холодно). Это можно исправить? Ответы
Водитель сбил студента на переходе и хотел увезти, но прохожие не позволили Новости
Как остановить резкий рост смертей пешеходов. Вот что решили сделать власти — пять серьёзных пунктов и один смешной Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру