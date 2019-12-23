Новый год, это период волшебства, исполнения желаний, белого снега и русской тройки лошадей.

Подарите Вашему малышу рождественскую сказку — увлекательное путешествие в мир пони.



В период Новогодних каникул, наш Клуб открывает для вас свои двери и ждет всех желающих на интересные занятия по адресу: ул. Алабушевская, 19, СНТ «Энергетик» (частная закрытая территория). В 5 минутах езды от станции Крюково.



Ваш малыш сможет познакомиться с самыми удивительными животными на Планете, освоить навыки верховой езды, получить массу положительных эмоций, обрести новых друзей и просто интересно провести дни новогодних каникул.