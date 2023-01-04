Новый год будет лучше старого, если начинать его с физической активности!
Разовое посещение бассейна Swim Shot на январские праздники — всего 500 рублей для детей с пяти лет и взрослых. Без предварительной записи и абонементов. С собой — плавки/купальник и шапочка обязательно; остальное — очки, тапочки, полотенце по желанию. Все это можно приобрести непосредственно в бассейне.
Режим работы до 8 января включительно — 08:30—22:00. Проход в бассейн каждые 45 минут. Начало последнего сеанса в 21:15.
За дополнительной информацией добро пожаловать на сайт swimshot.ru или по номеру телефона 8-499-430-55-95
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Новый год будет лучше старого, если начинать его с физической активности — бассейн Swim Shot Реклама
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