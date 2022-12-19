Новый барбершоп в Голубом «Усачёвъ» — это атмосферное место для мужчин, где каждый сможет почувствовать себя как в гостях у друга и расслабиться. Для гостей барбершопа стрижка или любая другая услуга — это не пустая трата времени, а уютное времяпровождения.