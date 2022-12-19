Новый барбершоп в Голубом «Усачёвъ» — это атмосферное место для мужчин, где каждый сможет почувствовать себя как в гостях у друга и расслабиться. Для гостей барбершопа стрижка или любая другая услуга — это не пустая трата времени, а уютное времяпровождения.
Самое время записаться — до 25 декабря скидка 20% на первый визит.
Запишись, не тяни!
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Адрес: д. Голубое, ул. Трёхсвятская с3М, ТЦ «Киоск»
Телефон: 8-980-495-77-00
Онлайн запись: usachevbarber.ru
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