Новые кружки для детей и родителей в ДДТ «Ритм»!
Дорогие ребята и уважаемые родители! С радостью сообщаем вам о запуске новых кружков в доме детского творчества «Ритм»! Это уникальная возможность для совместного времяпровождения, получения новых знаний и умений, а также ярких впечатлений.
Что мы предлагаем?
Проведите лето без стресса. Для взрослых и детей. Снижение тревожности и эмоциональная разгрузка, связь с природой и простыми вещами. Развитие мелкой моторики, развитие речи и пространственного мышления.
Когда и где?
Кружки проходят в ДДТ «Ритм», по адресу: р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, д.16А. Транспорт без пробок, 15 минут на автобусе № 476 от ст. «Зеленоград — Крюково» до ст. «Менделеево. Башни».
Как записаться?
Запись на кружки: «Студия керамики «Розовый фламинго» https://new.dop.mosreg.ru/program/199148-studiya-keramiki-rozovyi-flamingo
«Семейный клуб «Лепим из глины вместе с мамой» https://new.dop.mosreg.ru/program/199145-semeinyi-klub-lepim-iz-gliny-vmeste-s-mamoi
Занятия платные. Начало занятий 30.06.26. Не забудьте привести с собой хорошее настроение! Мы ждём вас и уверены, что это время станет для вас незабываемым!
+7-915-086-38-60
+7-926-158-50-73
+7-495-546-25-44