Новые кружки для детей и родителей в ДДТ «Ритм» 30.06.2026 Реклама МБУ ДО ДДТ «РИТМ» ИНН:5044000840 erid:2VtzqvMx6dF

Новые кружки для детей и родителей в ДДТ «Ритм»!

Дорогие ребята и уважаемые родители! С радостью сообщаем вам о запуске новых кружков в доме детского творчества «Ритм»! Это уникальная возможность для совместного времяпровождения, получения новых знаний и умений, а также ярких впечатлений.

Что мы предлагаем?

Проведите лето без стресса. Для взрослых и детей. Снижение тревожности и эмоциональная разгрузка, связь с природой и простыми вещами. Развитие мелкой моторики, развитие речи и пространственного мышления.

Когда и где?

Кружки проходят в ДДТ «Ритм», по адресу: р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, д.16А. Транспорт без пробок, 15 минут на автобусе № 476 от ст. «Зеленоград — Крюково» до ст. «Менделеево. Башни».

Как записаться?

Запись на кружки: «Студия керамики «Розовый фламинго» https://new.dop.mosreg.ru/program/199148-studiya-keramiki-rozovyi-flamingo

«Семейный клуб «Лепим из глины вместе с мамой» https://new.dop.mosreg.ru/program/199145-semeinyi-klub-lepim-iz-gliny-vmeste-s-mamoi

Занятия платные. Начало занятий 30.06.26. Не забудьте привести с собой хорошее настроение! Мы ждём вас и уверены, что это время станет для вас незабываемым!

+7-915-086-38-60
+7-926-158-50-73
+7-495-546-25-44
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