Новые кружки для детей и родителей в ДДТ «Ритм»!



Дорогие ребята и уважаемые родители! С радостью сообщаем вам о запуске новых кружков в доме детского творчества «Ритм»! Это уникальная возможность для совместного времяпровождения, получения новых знаний и умений, а также ярких впечатлений.



Что мы предлагаем?



Проведите лето без стресса. Для взрослых и детей. Снижение тревожности и эмоциональная разгрузка, связь с природой и простыми вещами. Развитие мелкой моторики, развитие речи и пространственного мышления.



Когда и где?



Кружки проходят в ДДТ «Ритм», по адресу: р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, д.16А. Транспорт без пробок, 15 минут на автобусе № 476 от ст. «Зеленоград — Крюково» до ст. «Менделеево. Башни».



Как записаться?



Запись на кружки: «Студия керамики «Розовый фламинго» https://new.dop.mosreg.ru/program/199148-studiya-keramiki-rozovyi-flamingo



«Семейный клуб «Лепим из глины вместе с мамой» https://new.dop.mosreg.ru/program/199145-semeinyi-klub-lepim-iz-gliny-vmeste-s-mamoi



Занятия платные. Начало занятий 30.06.26. Не забудьте привести с собой хорошее настроение! Мы ждём вас и уверены, что это время станет для вас незабываемым!



+7-915-086-38-60

+7-926-158-50-73

+7-495-546-25-44



