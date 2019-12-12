В программе вас ждет:

Киновикторина по советским фильмам

«Гордость нации» — вспомним лучшие бренды Советского Союза

Игра «Пионерский барабан»

Новогодние частушки под баян

Игра «Ну Погоди!»

Beatles против Машины времени

Советский Бокс

Танцевальная битва «жлобы против стиляг»

Новогодняя лотерея, главный приз — смартфон!

Фейерверки и многое другое!

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Ресторан Амстердам

Телефоны: +7(499) 762-4430; +7(499) 762-4341 (по вопросам бронирования); +7(977)149-3851 (связь с администрацией)

E-mail: restoran-amsterdam@mail.ru



Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159

Ресторан открыт с 12 до 24 с воскресенья по четверг, с 12 до 01 ночи в пятницу и субботу.