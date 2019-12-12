Новогодняя ночь в ресторане «Амстердам» 12.12.2019 Ресторан «Амстердам»

Ресторан «Амстердам» приглашает гостей встретить Новый Год в стиле «Назад в СССР»! Будет тематическое оформление, специальное меню, праздничный торт, новогодняя программа с Вадимом Ленским.

В программе вас ждет:

  • Киновикторина по советским фильмам
  • «Гордость нации» — вспомним лучшие бренды Советского Союза
  • Игра «Пионерский барабан»
  • Новогодние частушки под баян
  • Игра «Ну Погоди!»
  • Beatles против Машины времени
  • Советский Бокс
  • Танцевальная битва «жлобы против стиляг»
  • Новогодняя лотерея, главный приз — смартфон!
  • Фейерверки и многое другое!

Страница ВКонтакте

Ресторан Амстердам

Телефоны: +7(499) 762-4430; +7(499) 762-4341 (по вопросам бронирования); +7(977)149-3851 (связь с администрацией)
E-mail: restoran-amsterdam@mail.ru

Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159

Ресторан открыт с 12 до 24 с воскресенья по четверг, с 12 до 01 ночи в пятницу и субботу.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
На станции Крюково начали ставить навесы Новости
Закрылся круглосуточный магазин Spar в 14 микрорайоне. Что будет вместо него, пока неизвестно Новости
Куда увозят мусор. Репортаж с зеленоградской линии по сортировке отходов Истории
Супермаркет «Мираторг» в ТЦ «1000 мелочей» — что внутри? Истории
Во время школьной эвакуации пятиклассница вывихнула сломанную ногу. А школы теперь «минируют» и по вечерам Истории
Столетняя история крюковской колонии. От кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики Истории
Началось строительство спортивного комплекса с бассейном в 9-м микрорайоне. Подробный разбор проекта с крошечной парковкой и почти тысячей вырубленных деревьев Истории
«Многие брезгуют взяться за ручку бака». Интервью замдиректора «Жилищника» о готовности контейнерных площадок к раздельному сбору мусора Истории
Очевидцы помогли опознать машину, водитель которой оставил сбитого им на «зебре» ребёнка в шоковом состоянии Новости
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Что вы думаете о нем? Новости
На станции Крюково снова отключили электричество. Люди падают в темном переходе Новости
Водитель сбил 11-летнего мальчика на «зебре» и скрылся с места происшествия Новости
Дата-центр GreenBushDC в Особой экономической зоне — что внутри? Партнерский материал
Каршеринг «Матрёшка Кар» начал работать в Зеленограде Новости
Куда выбрасывать упаковку с остатками еды и напитков и нужно ли её мыть? Ответы
Десять пешеходных переходов подсветили в Зеленограде за минувшие выходные Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру