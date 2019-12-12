Ресторан «Амстердам» приглашает гостей встретить Новый Год в стиле «Назад в СССР»! Будет тематическое оформление, специальное меню, праздничный торт, новогодняя программа с Вадимом Ленским.
В программе вас ждет:
- Киновикторина по советским фильмам
- «Гордость нации» — вспомним лучшие бренды Советского Союза
- Игра «Пионерский барабан»
- Новогодние частушки под баян
- Игра «Ну Погоди!»
- Beatles против Машины времени
- Советский Бокс
- Танцевальная битва «жлобы против стиляг»
- Новогодняя лотерея, главный приз — смартфон!
- Фейерверки и многое другое!
Ресторан Амстердам
Телефоны: +7(499) 762-4430; +7(499) 762-4341 (по вопросам бронирования); +7(977)149-3851 (связь с администрацией)
E-mail: restoran-amsterdam@mail.ru
Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159
Ресторан открыт с 12 до 24 с воскресенья по четверг, с 12 до 01 ночи в пятницу и субботу.
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