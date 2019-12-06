В батутном центре появилась новая услуга: новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки прямо у вас дома.
Чем это предложение отличается от сотен других подобных?
- Цены ниже чем у других аниматоров.
- У сотрудников комплекса большой опыт работы с детьми разного возраста, они предложат вариант программы, подходящий именно вашим деткам!
- Красочное поздравление с музыкальным сопровождением, уникальным волшебным реквизитом или даже с морозным шоу ( представление с сухим льдом) не оставят равнодушных ни взрослых, ни детей!
- Программы длятся 35-40 минут, за это время детки успеют поиграть в активные игры, увидеть настоящее волшебство, например летающие предметы, рассказать стишок и получить подарок!
У вас всё ещё есть возможность записаться.
Узнать подробнее о СК «Космос»: https://vk.com/cosmos.zelenograd
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