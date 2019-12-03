С 14 декабря по 8 января детский город профессий «КидБург» в ТРЦ «Zеленопарк» приглашает ребят отметить новогодние праздники в новом формате!
Площадка предлагает множество увлекательных программ, среди которых обязательно найдется та, которая понравится вашему малышу, школьнику или подростку. Кроме того, ребят ждут самые ультрамодные профессии и высокотехнологичные мастер-классы.
Школьники смогут принять участие в яркой косплей-вечеринке «Star WOW». Ребят ждут гонки роботов, танцевальный флешмоб и, конечно, возможность перевоплотиться в любимого героя. На программу можно записаться всем классом или прийти самостоятельно.
Малыши от 1,5 до 5 лет познакомятся с маленьким мышонком Твикли, помогут ему навести порядок в доме Деда Мороза и, конечно, примут участие в хороводе вокруг зелёной зимней красавицы.
Каждый юный посетитель города профессий «КидБург» в период новогодних праздников обязательно получит подарок от Деда Мороза, а впечатлений хватит на целую тетрадь сочинений «Как я провел зимние каникулы»!
Детский город профессий «КидБург» — маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. Здесь ребёнок может познакомиться с различными профессиями, получить важные навыки и умения, которые непременно пригодятся ему во взрослой жизни, и даже, возможно, найти дело всей жизни!
Подробности на сайте и по телефону +7(495)660-60-44.
Адрес: Солнечногорский р-он, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД, ТРЦ «Zеленопарк»