Школьники смогут принять участие в яркой косплей-вечеринке «Star WOW». Ребят ждут гонки роботов, танцевальный флешмоб и, конечно, возможность перевоплотиться в любимого героя. На программу можно записаться всем классом или прийти самостоятельно.

Малыши от 1,5 до 5 лет познакомятся с маленьким мышонком Твикли, помогут ему навести порядок в доме Деда Мороза и, конечно, примут участие в хороводе вокруг зелёной зимней красавицы.