Кондитерская «В шоколаде», которая работает в корпусе 355, предлагает вкусные и разнообразные десерты из натуральных ингредиентов. Основная концепция кондитерской удивлять гостей необычными вкусами современных десертов и полюбившимися классическими тортам. Неповторимый кофе и ароматный чай создадут непринужденную атмосферу беседы, наполнят ваш день радостью и станут прекрасным дополнением десертов!
Сотрудники кондитерской хотят, чтобы гости возвращались к ним снова и снова. Все десерты в кондитерской приготовлены для вас с любовью. Сейчас здесь рады представить вам Новогоднюю коллекцию. Порадуйте себя и своих близких наивкуснейшими десертами в Новогодние праздники.
Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» скидка 15%.
Все десерты из ассортимента кондитерской доступны к заказу. Съешьте то, что вы любите.
Кондитерская в ЖК «Зеленоград-Сити» работает с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 20:00 по выходным.