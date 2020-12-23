Кондитерская «В шоколаде», которая работает в корпусе 355, предлагает вкусные и разнообразные десерты из натуральных ингредиентов. Основная концепция кондитерской удивлять гостей необычными вкусами современных десертов и полюбившимися классическими тортам. Неповторимый кофе и ароматный чай создадут непринужденную атмосферу беседы, наполнят ваш день радостью и станут прекрасным дополнением десертов!

Сотрудники кондитерской хотят, чтобы гости возвращались к ним снова и снова. Все десерты в кондитерской приготовлены для вас с любовью. Сейчас здесь рады представить вам Новогоднюю коллекцию. Порадуйте себя и своих близких наивкуснейшими десертами в Новогодние праздники.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» скидка 15%.