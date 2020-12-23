Новогодние десерты от кондитерской «В шоколаде» 23.12.2020 Кондитерская «В шоколаде»

Кондитерская «В шоколаде», которая работает в корпусе 355, предлагает вкусные и разнообразные десерты из натуральных ингредиентов. Основная концепция кондитерской удивлять гостей необычными вкусами современных десертов и полюбившимися классическими тортам. Неповторимый кофе и ароматный чай создадут непринужденную атмосферу беседы, наполнят ваш день радостью и станут прекрасным дополнением десертов!

Сотрудники кондитерской хотят, чтобы гости возвращались к ним снова и снова. Все десерты в кондитерской приготовлены для вас с любовью. Сейчас здесь рады представить вам Новогоднюю коллекцию. Порадуйте себя и своих близких наивкуснейшими десертами в Новогодние праздники.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» скидка 15%.

Все десерты из ассортимента кондитерской доступны к заказу. Съешьте то, что вы любите.

Кондитерская в ЖК «Зеленоград-Сити» работает с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 20:00 по выходным.

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Метки:
новый год, В шоколаде
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