Кафе «Золотой век» недавно открылось в «новом» городе — рядом с Привокзальной площадью и торговым центром «Зеленоградский», под Крюковской эстакадой. Здесь можно вкусно поесть и хорошо отдохнуть — отличный шеф-повар, разнообразное меню, комфортная обстановка, приятная музыка.
Найти новое заведение просто: от станции Крюково пару минут пешком, обойти справа торговый центр, увидеть под мостом павильон с вывеской «Золотой век». Кафе работает каждый день с 10:00 до 23:00.
В кафе стильный интерьер, удобные столики, разделенные экранами, разноцветные яркие светильники. Есть небольшой танцпол, который можно увеличить по желанию посетителей. Играет фоновая приятная музыка — предпочтение джазу. Устроена и небольшая эстрада для «живых» музыкантов. Обстановка демократичная и одновременно уютная и культурная.
Персонал кафе вежливый и внимательный. На столиках смонтированы звонки для вызова официанта. Подойдут быстро, всё объяснят, помогут с выбором.
Кафе подходит и для спокойной семейной трапезы, и для посиделок с друзьями, и для перекуса в рабочий день. Заказывать столики заранее не нужно — просто приходите.
Меню радует разнообразием — представлены блюда русской, европейской, азиатской, кавказской кухни. Супы, горячее, гарниры, холодные закуски, салаты, десерты, напитки. Хороший набор блюд на мангале, над которыми колдует опытный мангальщик, отлично маринующий мясо. Эти блюда подаются в садже — специальной сковороде, подогреваемой на углях, — и еда долго остаётся тёплой. Мясо на выбор, с овощами, шашлычным соусом, маринованным луком, сочными помидорами и лавашем.
Есть фирменные блюда — например, рыбный суп «Золотой век» с судаком, сэндвич «Золотой век» с лососем, авокадо и сыром креметта. Отметим и баранину по-французски (с баклажанами), и классический шашлык, и оригинальный «винегрет по-крюковски».
Напитки тоже интересные; к примеру, в меню 11 видов индийского премиального чая.
Замороженные продукты в кафе практически не используют, а готовят из свежих, которые привозят каждый день. Кухня находится здесь же, за барной стойкой, и при желании можно посмотреть процесс приготовления блюд.
«Красиво накрытый стол возбуждает аппетит» — классическая фраза из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище». Здесь накрывают красиво.
Шеф-повар кафе Кирилл Гайдамак — опытный классный специалист, повар-технолог, более десяти лет работавший в различных кафе и ресторанах. В их числе французский «Сан Мишель» в самом центре Москвы, на Тверской. «Вкусно, красиво, сытно» — это общий принцип приготовления и оформления блюд", рассказывает Кирилл. От себя добавим — близко к домашней кухне, только далеко не все умеют так готовить. И порции побольше, чем в дорогих ресторанах — не меньше 250-300 грамм. Можно наесться и одним блюдом.
При этом цены вполне доступные. Сытный бизнес-ланч (с 12:00 до 15:00) — 400 рублей. Блюда из осеннего меню — плов с говядиной, азу с гречкой по-татарски, котлеты бризоль с картофельным пюре — по 300 рублей, а десерты по 199.
Да. Здесь принимают заказы на проведение банкетов — от 20 до 60 человек. После 18:00 ежедневно можно арендовать всё помещение. В кафе подготовят всё необходимое для торжества — от выбранных блюд до танцпола и украшения зала. Алкоголь можно приносить с собой. Вкусная еда, хорошая музыка и отдых гарантированы.
Кафе «Золотой век»: Зеленоград, Привокзальная площадь, д. 1, стр. 3
Телефон: 8-985-477-66-10