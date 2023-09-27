Чем угощают?

Меню радует разнообразием — представлены блюда русской, европейской, азиатской, кавказской кухни. Супы, горячее, гарниры, холодные закуски, салаты, десерты, напитки. Хороший набор блюд на мангале, над которыми колдует опытный мангальщик, отлично маринующий мясо. Эти блюда подаются в садже — специальной сковороде, подогреваемой на углях, — и еда долго остаётся тёплой. Мясо на выбор, с овощами, шашлычным соусом, маринованным луком, сочными помидорами и лавашем.

Есть фирменные блюда — например, рыбный суп «Золотой век» с судаком, сэндвич «Золотой век» с лососем, авокадо и сыром креметта. Отметим и баранину по-французски (с баклажанами), и классический шашлык, и оригинальный «винегрет по-крюковски».