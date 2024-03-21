В наличии в магазинах «Я Сама» всегда большой ассортимент новинок и хитов, постоянно отслеживаются новинки в сфере рукоделия и сегодня вы увидите некоторые из них.
Новинки «Акуфактум» в магазинах «Я Сама»:
- чудесные книги в твердом переплете
- тесьма и ткани
- пришивные этикетки и другое.
На фото представлены далеко не все новинки бренда — приходите в магазины «Я Сама».
Еще ни одного покупателя не оставил равнодушным этот сказочный бренд. Соотношение великолепного качества, искусной проработки деталей и яркости идей открывает целую вселенную, наполненную добром, ощущением нежности и вдохновением.
«Прим» — хит в мире рукоделия!
Из новинок Прим в наличии: яркие аппликации и пришивные этикетки.
Товары бренда давно завоевали сердца рукодельниц по всему миру благодаря высокому качеству, удобству и долговечности. Среди товаров «Прим» есть практически всё для любого вида рукоделия: пришивные этикетки и аппликации, все для вязания и хранения, молнии и много других товаров — все новинки представлены в магазинах «Я Сама».
В наличии новинка — подарочный набор для вязания «Милый роман».
В набор входит: сумка с ремнем, спицы съемные 5 пар (3мм, 3,5 мм, 3,75 мм, 4 мм и 4,5мм), спицы чулочные 5 видов (2,5 мм, 2,75 мм, 3 мм, 3,5 мм и 4мм), пряжа Symfonie Hand Dyed Yarns Terra 100 г — 1шт и 25 г — 3шт (75% меринос, 25% нейлон), тросик поворотный 2шт (60см, 80см), заглушки 4шт, кабельный ключик 2шт, кабельное соединение 1 набор, ножницы, крючок для ремонта, игла для сшивания трикотажных изделий, маркеры для вязания.
Высококачественная пряжа из 100% хлопка, производство Германия. Идеально подходит для изделий к приближающемуся весенне-летнему сезону.
Палитра состоит из 20 цветов. Моточек 50г/175м.
Наличие новинок уточняйте в магазинах, так как ассортимент магазинов может отличаться.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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