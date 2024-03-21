«Прим» (Prym)

«Прим» — хит в мире рукоделия!

Из новинок Прим в наличии: яркие аппликации и пришивные этикетки.



Товары бренда давно завоевали сердца рукодельниц по всему миру благодаря высокому качеству, удобству и долговечности. Среди товаров «Прим» есть практически всё для любого вида рукоделия: пришивные этикетки и аппликации, все для вязания и хранения, молнии и много других товаров — все новинки представлены в магазинах «Я Сама».