Новинки в магазинах сети «Я Сама» 21.03.2024 Реклама ИП КРЮЧКОВА Т.М. ИНН:773500374204 erid:LatgBzqsx

В наличии в магазинах «Я Сама» всегда большой ассортимент новинок и хитов, постоянно отслеживаются новинки в сфере рукоделия и сегодня вы увидите некоторые из них.

«Акуфактум» (Acufactum)

Новинки «Акуфактум» в магазинах «Я Сама»:

  • чудесные книги в твердом переплете
  • тесьма и ткани
  • пришивные этикетки и другое.

На фото представлены далеко не все новинки бренда — приходите в магазины «Я Сама».

Еще ни одного покупателя не оставил равнодушным этот сказочный бренд. Соотношение великолепного качества, искусной проработки деталей и яркости идей открывает целую вселенную, наполненную добром, ощущением нежности и вдохновением.

«Прим» (Prym)

«Прим» — хит в мире рукоделия!

Из новинок Прим в наличии: яркие аппликации и пришивные этикетки.

Товары бренда давно завоевали сердца рукодельниц по всему миру благодаря высокому качеству, удобству и долговечности. Среди товаров «Прим» есть практически всё для любого вида рукоделия: пришивные этикетки и аппликации, все для вязания и хранения, молнии и много других товаров — все новинки представлены в магазинах «Я Сама».

«НитПро» (KnitPro)

В наличии новинка — подарочный набор для вязания «Милый роман».

В набор входит: сумка с ремнем, спицы съемные 5 пар (3мм, 3,5 мм, 3,75 мм, 4 мм и 4,5мм), спицы чулочные 5 видов (2,5 мм, 2,75 мм, 3 мм, 3,5 мм и 4мм), пряжа Symfonie Hand Dyed Yarns Terra 100 г — 1шт и 25 г — 3шт (75% меринос, 25% нейлон), тросик поворотный 2шт (60см, 80см), заглушки 4шт, кабельный ключик 2шт, кабельное соединение 1 набор, ножницы, крючок для ремонта, игла для сшивания трикотажных изделий, маркеры для вязания.

Пряжа «Pyramid Cotton» от Schachenmayr (Шахенмайер)

Высококачественная пряжа из 100% хлопка, производство Германия. Идеально подходит для изделий к приближающемуся весенне-летнему сезону.

Палитра состоит из 20 цветов. Моточек 50г/175м.

Наличие новинок уточняйте в магазинах, так как ассортимент магазинов может отличаться.


Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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