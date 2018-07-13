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Новинка от «Додо» — пицца для настоящих футбольных болельщиков 13.07.2018 Пиццерия «Додо» Реклама

Этой весной международной сети пиццерий «Додо Пицца» исполнилось 7 лет. История «Додо» началась в небольшом северном городе Сыктывкаре, а сегодня уже более 350 ресторанов Додо работают в 10 странах мира. Как Додо Пицца смогла добиться такой популярности? Секрет прост — высокое качество продуктов, отличный сервис и разнообразное меню.

В «Додо Пицце» есть не только классические пиццы — такие как «Четыре сыра» или «Двойная Пепперони», — но и необычные сезонные новинки. В этот раз в честь Чемпионата мира по футболу в «Додо» придумали идеальную сезонную пиццу для «боления» перед ТВ-экраном в семейном или дружеском кругу. Целых четыре сектора с яркими вкусами:

  • колбаски «Пепперони» и огненные перчики халапеньо;
  • тунец и красный лук;
  • бекон и маринованные огурчики;
  • ветчина и ананасы.

Новинка пробудет в меню пиццерии до середины августа, так что лучше поспешить — эта пицца стоит того, чтобы вы её попробовали!

Пицца «Оле-Оле» — от 435 рублей.

Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd

Приложение: App Store и Play Market.

Телефон для заказа: 8(800) 333-00-60

ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd

Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd

Адреса пиццерий:

  • «Новый город»: Савелкинский проезд, дом 2;
  • «Старый город»: улица Каменка, корпус 1641.

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