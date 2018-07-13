Этой весной международной сети пиццерий «Додо Пицца» исполнилось 7 лет. История «Додо» началась в небольшом северном городе Сыктывкаре, а сегодня уже более 350 ресторанов Додо работают в 10 странах мира. Как Додо Пицца смогла добиться такой популярности? Секрет прост — высокое качество продуктов, отличный сервис и разнообразное меню.
В «Додо Пицце» есть не только классические пиццы — такие как «Четыре сыра» или «Двойная Пепперони», — но и необычные сезонные новинки. В этот раз в честь Чемпионата мира по футболу в «Додо» придумали идеальную сезонную пиццу для «боления» перед ТВ-экраном в семейном или дружеском кругу. Целых четыре сектора с яркими вкусами:
- колбаски «Пепперони» и огненные перчики халапеньо;
- тунец и красный лук;
- бекон и маринованные огурчики;
- ветчина и ананасы.
Новинка пробудет в меню пиццерии до середины августа, так что лучше поспешить — эта пицца стоит того, чтобы вы её попробовали!
Пицца «Оле-Оле» — от 435 рублей.
Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd
Приложение: App Store и Play Market.
Телефон для заказа: 8(800) 333-00-60
ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd
Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd
Адреса пиццерий:
- «Новый город»: Савелкинский проезд, дом 2;
- «Старый город»: улица Каменка, корпус 1641.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июле и все лето
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.