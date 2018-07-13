В «Додо Пицце» есть не только классические пиццы — такие как «Четыре сыра» или «Двойная Пепперони», — но и необычные сезонные новинки. В этот раз в честь Чемпионата мира по футболу в «Додо» придумали идеальную сезонную пиццу для «боления» перед ТВ-экраном в семейном или дружеском кругу. Целых четыре сектора с яркими вкусами:

колбаски «Пепперони» и огненные перчики халапеньо;

тунец и красный лук;

бекон и маринованные огурчики;

ветчина и ананасы.