И не забывайте, что во всех магазинах Мама Mia в наличии самые необходимые товары в роддом:

Компрессионные чулки

Комплекты халат+сорочка

Одноразовые трусики для фиксации прокладок

Стерильные прокладки SAMU для рожениц

Вкладыши в бюстгальтер

Бюстгальтера, топы для кормления



А также бандажи до- и послеродовые и многое другое.

Приходите, у нас действительно приятная атмосфера и мы заботимся о комфорте будущих мам!

http://mamamia-shop.ru/

https://vk.com/mamamia_shop9

https://www.ok.ru/profile/569278233545