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Новая осенняя коллекция в магазине для беременных и кормящих мам Mama Mia в ТЦ «Энергия» 17.08.2018 Магазин для беременных и кормящих мам Mama Mia Реклама

В магазине Mama Mia вы найдете все, что может понадобиться будущей маме на протяжении всего срока беременности и несколько месяцев после. Самые модные фасоны, актуальные расцветки, натуральные качественные материалы, а так же в продажу уже поступила новая осенняя коллекция — куртки, свитера, брюки, свитшоты, платья.

Если у Вас еще нет опыта подбора одежды для беременных, квалифицированные продавцы-консультанты в считанные секунды решат проблему любой сложности. К тому же бесплатная доставка и примерка по городу Зеленоград — приятный бонус для жителей этого города.

Магазин Mama Mia находится напротив гипермаркета АШАН в поселке Андреевка.

И не забывайте, что во всех магазинах Мама Mia в наличии самые необходимые товары в роддом:

  • Компрессионные чулки
  • Комплекты халат+сорочка
  • Одноразовые трусики для фиксации прокладок
  • Стерильные прокладки SAMU для рожениц
  • Вкладыши в бюстгальтер
  • Бюстгальтера, топы для кормления


А также бандажи до- и послеродовые и многое другое.

Приходите, у нас действительно приятная атмосфера и мы заботимся о комфорте будущих мам!

http://mamamia-shop.ru/

https://vk.com/mamamia_shop9

https://www.ok.ru/profile/569278233545

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