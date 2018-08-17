В магазине Mama Mia вы найдете все, что может понадобиться будущей маме на протяжении всего срока беременности и несколько месяцев после. Самые модные фасоны, актуальные расцветки, натуральные качественные материалы, а так же в продажу уже поступила новая осенняя коллекция — куртки, свитера, брюки, свитшоты, платья.
Если у Вас еще нет опыта подбора одежды для беременных, квалифицированные продавцы-консультанты в считанные секунды решат проблему любой сложности. К тому же бесплатная доставка и примерка по городу Зеленоград — приятный бонус для жителей этого города.
Магазин Mama Mia находится напротив гипермаркета АШАН в поселке Андреевка.
И не забывайте, что во всех магазинах Мама Mia в наличии самые необходимые товары в роддом:
- Компрессионные чулки
- Комплекты халат+сорочка
- Одноразовые трусики для фиксации прокладок
- Стерильные прокладки SAMU для рожениц
- Вкладыши в бюстгальтер
- Бюстгальтера, топы для кормления
А также бандажи до- и послеродовые и многое другое.
Приходите, у нас действительно приятная атмосфера и мы заботимся о комфорте будущих мам!
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В августе и всегда!
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.