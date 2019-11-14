МИЭТ приглашает на дополнительные образовательные программы для детей от 5 до 17 лет.
В декабре МИЭТ запускает новый образовательный проект MIET Family для детей от 5 до 17 лет. В уютном пространстве в 5-м микрорайоне (улица Юности, дом 11) стартуют занятия для подготовки к школе, курсы смарткубинга (обучение сборке Кубика Рубика), курсы китайского языка для детей и Школа спикеров «Мастер общения и публичного выступления».
Если спидкубинг («speedcubing») — это профессиональное кручение кубика Рубика на скорость, то смарткубинг («smartcubing») — это профессиональная сборка-импровизация любых кубиков Рубика по собственным «run-time» (вычисляемым на ходу) методам.
Цель курса — научить ребенка мыслить нестандартно, абстрактно и креативно. Цель достигается через игру с кубиками Рубика и их сборку. В начале курса дается базовая информация о разных методах сборки обычного кубика 3х3, затем материал усложняется более интересными конфигурациями головоломки, а по окончанию курса ребенок создает свою собственную уникальную головоломку и сам собирает ее.
Курс развивает в большей степени абстрактное и пространственное мышление, логику, память, в меньшей степени мелкую моторику, скорость реакции.
Педагог: Андрей Пучинин.
Стоимость занятий и подробная информация тут.
Обучение проходит с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей детей по программам, утвержденным Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования.
Занятия сформированы блоками с интеграцией и плавным переходом от одного предмета к другому, усложнением материала согласно возрастным особенностям детей.
Занятия насыщены играми, динамическими паузами, присутствуют сказочные персонажи, направляющие учебно-игровой сюжет, мотивируя вашего ребёнка на получение новых знаний, развитие речи, на систематизацию в области окружающего мира, на развитие математических навыков, освоение грамоты, чтения, письма.
На курсе обучения ваш ребенок получит психологическое сопровождение, усвоит новые правила, нормы и формы поведения для успешной адаптации в школе, заложит фундамент для дальнейшего развития интеллекта.
Занятия ведет Елена Юрьевна Окорокова, психолог, преподаватель психологии, опыт работы с детьми — более 10 лет.
Стоимость занятий и подробная информация тут
Изучение одного из самых сложных и перспективных иностранных языков.
Занятия по китайскому языку для школьников с нуля и с продвинутым уровнем знаний.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по китайскому языку, а также к стандартизированному квалификационному экзамену по китайскому языку (путунхуа) HSK1- HSK 6.
Занятия ведет Марина Владимировна Давыдова, выпускница Пекинского педагогического университета, факультет журналистики, магистратура (на китайском языке), выпускница Московского городского педагогического университета, факультет востоковедения и африканистики (китайский, японский языки).
Стоимость занятий и подробная информация тут.
Ваш ребенок получит полезные и необходимые в современном мире навыки эффективной коммуникации, презентации информации и публичного выступления.
Курс состоит из увлекательных интерактивных тренингов и мастер-классов, где основными спикерами будут сами участники. Развивающая программа выстроена по принципу «теория"-"практика», где более 50% времени учащиеся выступают перед аудиторией и получают обратную связь.
В процессе обучения участники научатся:
- легко общаться с ровесниками и старшими
- грамотно и понятно доносить свои мысли и информацию
- преодолевать страх публичного выступления
- готовить интересные выступления, доклады, презентации
- управлять своими сильными сторонами и нивелировать слабые
- успешно выступать и уверенно держаться перед классом и большой аудиторией слушателей на мероприятиях различных масштабов
Полученные знания можно будет сразу применить на практике в школе: презентовать проекты, доклады, выступать на олимпиадах и масштабных мероприятиях.
Преподаватель: Марийка Тарасова, педагог-психолог, бизнес-тренер в сфере деловой и личной эффективности, карьерный консультант, руководитель проектов по обучению, развитию и профориентации.
Стоимость занятий и подробная информация тут.
Телефоны для записи и получения дополнительной информации: +7(499)734-02-42, +7(905)768-00-92;
e-mail: mietfamily@gmail.com.
Место проведения занятий: Зеленоград, ул. Юности, дом 11, отдельный вход с улицы (здание Студенческого городка МИЭТ).
Добро пожаловать в MIET Family!