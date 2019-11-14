Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров 14.11.2019 MIET Family

МИЭТ приглашает на дополнительные образовательные программы для детей от 5 до 17 лет.

В декабре МИЭТ запускает новый образовательный проект MIET Family для детей от 5 до 17 лет. В уютном пространстве в 5-м микрорайоне (улица Юности, дом 11) стартуют занятия для подготовки к школе, курсы смарткубинга (обучение сборке Кубика Рубика), курсы китайского языка для детей и Школа спикеров «Мастер общения и публичного выступления».

Смарткубинг (5-7 класс)

Если спидкубинг («speedcubing») — это профессиональное кручение кубика Рубика на скорость, то смарткубинг («smartcubing») — это профессиональная сборка-импровизация любых кубиков Рубика по собственным «run-time» (вычисляемым на ходу) методам.

Цель курса — научить ребенка мыслить нестандартно, абстрактно и креативно. Цель достигается через игру с кубиками Рубика и их сборку. В начале курса дается базовая информация о разных методах сборки обычного кубика 3х3, затем материал усложняется более интересными конфигурациями головоломки, а по окончанию курса ребенок создает свою собственную уникальную головоломку и сам собирает ее.

Курс развивает в большей степени абстрактное и пространственное мышление, логику, память, в меньшей степени мелкую моторику, скорость реакции.

Педагог: Андрей Пучинин.

Стоимость занятий и подробная информация тут.

Школа дошколят (5-7 лет)

Обучение проходит с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей детей по программам, утвержденным Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования.

Занятия сформированы блоками с интеграцией и плавным переходом от одного предмета к другому, усложнением материала согласно возрастным особенностям детей.

Занятия насыщены играми, динамическими паузами, присутствуют сказочные персонажи, направляющие учебно-игровой сюжет, мотивируя вашего ребёнка на получение новых знаний, развитие речи, на систематизацию в области окружающего мира, на развитие математических навыков, освоение грамоты, чтения, письма.

На курсе обучения ваш ребенок получит психологическое сопровождение, усвоит новые правила, нормы и формы поведения для успешной адаптации в школе, заложит фундамент для дальнейшего развития интеллекта.

Занятия ведет Елена Юрьевна Окорокова, психолог, преподаватель психологии, опыт работы с детьми — более 10 лет.

Стоимость занятий и подробная информация тут

Китайский язык для детей (1-11 класс)

Изучение одного из самых сложных и перспективных иностранных языков.

Занятия по китайскому языку для школьников с нуля и с продвинутым уровнем знаний.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по китайскому языку, а также к стандартизированному квалификационному экзамену по китайскому языку (путунхуа) HSK1- HSK 6.

Занятия ведет Марина Владимировна Давыдова, выпускница Пекинского педагогического университета, факультет журналистики, магистратура (на китайском языке), выпускница Московского городского педагогического университета, факультет востоковедения и африканистики (китайский, японский языки).

Стоимость занятий и подробная информация тут.

Школа спикеров «Мастер общения и публичного выступления» (8-11 класс)

Ваш ребенок получит полезные и необходимые в современном мире навыки эффективной коммуникации, презентации информации и публичного выступления.

Курс состоит из увлекательных интерактивных тренингов и мастер-классов, где основными спикерами будут сами участники. Развивающая программа выстроена по принципу «теория"-"практика», где более 50% времени учащиеся выступают перед аудиторией и получают обратную связь.

В процессе обучения участники научатся:

  • легко общаться с ровесниками и старшими
  • грамотно и понятно доносить свои мысли и информацию
  • преодолевать страх публичного выступления
  • готовить интересные выступления, доклады, презентации
  • управлять своими сильными сторонами и нивелировать слабые
  • успешно выступать и уверенно держаться перед классом и большой аудиторией слушателей на мероприятиях различных масштабов

Полученные знания можно будет сразу применить на практике в школе: презентовать проекты, доклады, выступать на олимпиадах и масштабных мероприятиях.

Преподаватель: Марийка Тарасова, педагог-психолог, бизнес-тренер в сфере деловой и личной эффективности, карьерный консультант, руководитель проектов по обучению, развитию и профориентации.

Стоимость занятий и подробная информация тут.

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: +7(499)734-02-42, +7(905)768-00-92;

e-mail: mietfamily@gmail.com.

Место проведения занятий: Зеленоград, ул. Юности, дом 11, отдельный вход с улицы (здание Студенческого городка МИЭТ).

Добро пожаловать в MIET Family!

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