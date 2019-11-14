Смарткубинг (5-7 класс)

Если спидкубинг («speedcubing») — это профессиональное кручение кубика Рубика на скорость, то смарткубинг («smartcubing») — это профессиональная сборка-импровизация любых кубиков Рубика по собственным «run-time» (вычисляемым на ходу) методам.

Цель курса — научить ребенка мыслить нестандартно, абстрактно и креативно. Цель достигается через игру с кубиками Рубика и их сборку. В начале курса дается базовая информация о разных методах сборки обычного кубика 3х3, затем материал усложняется более интересными конфигурациями головоломки, а по окончанию курса ребенок создает свою собственную уникальную головоломку и сам собирает ее.

Курс развивает в большей степени абстрактное и пространственное мышление, логику, память, в меньшей степени мелкую моторику, скорость реакции.

Педагог: Андрей Пучинин.

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