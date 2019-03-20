2 марта в Зеленограде, в доме 2 на площади Юности, состоялось торжественное открытие тату салона WNT Whyton. Мастер салона Сергей Сергеев рассказал о себе, культуре тату в России и многом другом.
Культура тату в России сейчас находится в самом начале пути. В 90-е, когда я начал путь тату-мастера, на всю Москву набрался бы едва ли десяток мастеров. Тогда и тату-машинки доставались с большим трудом, из-за границы. Татуировки делались по тюремной технологии, да и вообще плотно ассоциировались с криминалом — и это до сих пор сидит в сознании у людей.
Конечно, молодежь уже начинает относиться к тату как на Западе, где в нём видят искусство, но до полного изменения отношения еще очень далеко. Настоящая культура тату, так, как она должна быть — художественные татуировки, существует в России лет 10-15 от силы. Всё что было до этого — это были попытки отдельных мастеров влиться в эту индустрию.
В Зеленограде наш салон — первый в своем роде. У нас администраторы, несколько мастеров и мест для работы, строгое соблюдение стерильности и все удобства. Все мастера салона- высокой квалификации, но работают в разных ценовых категориях.
Если говорить про цены — то следует понимать, что принцип «скупой платит дважды» в тату-индустрии особенно актуален. Одна из самых популярных услуг на тату-рынке — это кавер-ап, то есть переделка неудачной татуировки. С учётом того, что это делается долго и не обходится без лазерного удаления или высветления, сэкономить на татуировке не удастся. Не бывает хороших дешевых татуировок — это закон.
Вообще, подходить к татуировке, как я считаю, стоит серьезно. Я считаю, что татуировка — это на всю жизнь и нужно отдавать себе в этом отчёт. Татуировка — это всегда символизм — она может отражать какое-то событие, может изменение в жизни, может желание человека. Сам я никогда не сводил ни одну татуировку и ни об одной из них не жалею.
Тем, кто готов на этот шаг — добро пожаловать в наш салон. Здесь вас ждут самые передовые технологии и лучшие краски, талантливые мастера и полная безопасность и безболезненность процедуры.
Мы находимся по адресу: Зеленоград, площадь Юности, корпус 2, второй этаж.
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