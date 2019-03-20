В Зеленограде наш салон — первый в своем роде. У нас администраторы, несколько мастеров и мест для работы, строгое соблюдение стерильности и все удобства. Все мастера салона- высокой квалификации, но работают в разных ценовых категориях.

Если говорить про цены — то следует понимать, что принцип «скупой платит дважды» в тату-индустрии особенно актуален. Одна из самых популярных услуг на тату-рынке — это кавер-ап, то есть переделка неудачной татуировки. С учётом того, что это делается долго и не обходится без лазерного удаления или высветления, сэкономить на татуировке не удастся. Не бывает хороших дешевых татуировок — это закон.

Вообще, подходить к татуировке, как я считаю, стоит серьезно. Я считаю, что татуировка — это на всю жизнь и нужно отдавать себе в этом отчёт. Татуировка — это всегда символизм — она может отражать какое-то событие, может изменение в жизни, может желание человека. Сам я никогда не сводил ни одну татуировку и ни об одной из них не жалею.