Регулярное занятие скалолазанием — безопасный вид физкультуры, позволяющий гармонично развивать все группы мышц, гибкость, выносливость, координацию движений, учиться управлять своим телом. А ещё развивается целеустремлённость и память.

На скалодроме «Космос» тренируются дети (от 4 лет) и взрослые. Летом занятия тоже проходят. Можно присоединиться к группе в любой день, при любом уровне подготовки. Есть и персональные тренировки.

Пробное занятие — 400 рублей. Для регулярных занятий есть разные абонементы — можно ходить один, два или три раза в неделю. В абонементах есть бесплатная заморозка. Вопросы и запись по номеру 8-925-103-20-42 (телефон, вастап, телеграм) или на сайте.

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