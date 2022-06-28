Несколько десятков медалей завоевали юные зеленоградские скалолазы по итогам соревновательного сезона 28.06.2022 ZELENOGRAD.RU

38 медалей из них 17 золотых привезли молодые воспитанники зеленоградской школы скалолазания «Космос» с соревнований разного уровня — таковы итоги завершившегося соревновательного сезона. Из каждого города они возвращались с медалями. К тренировкам может присоединиться каждый, занятия идут и летом тоже.

В сезоне 2021/2022 зеленоградские спортсмены посетили рекордное количество городов — они выступали в Москве, Санкт-Петербурге, Одинцово, Балашихе, Раменском, Туле, Рязани, Оренбурге, Казане, Щекино, Череповце и в Беларуси.

Вот ребята-медалисты: Островские Саша и Стас, Кирсановы Рита и Кира, Павлова Василина, Марова Элиза, Пилицина Катя, Мелентьев Андрей, Павлов Иван.

Регулярное занятие скалолазанием — безопасный вид физкультуры, позволяющий гармонично развивать все группы мышц, гибкость, выносливость, координацию движений, учиться управлять своим телом. А ещё развивается целеустремлённость и память.

На скалодроме «Космос» тренируются дети (от 4 лет) и взрослые. Летом занятия тоже проходят. Можно присоединиться к группе в любой день, при любом уровне подготовки. Есть и персональные тренировки.

Пробное занятие — 400 рублей. Для регулярных занятий есть разные абонементы — можно ходить один, два или три раза в неделю. В абонементах есть бесплатная заморозка. Вопросы и запись по номеру 8-925-103-20-42 (телефон, вастап, телеграм) или на сайте.

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Метки:
скалолазание, скалодром
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