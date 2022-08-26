Очередной сезон в ArmenyCasa начинается с подарков. Всем новым ученикам студии предлагается неделя бесплатных открытых уроков для детей от 3 лет, подростков и взрослых. Попробуйте и выберите те направления, что по душе именно вам.
- Дэнс — микс
- Хип-хоп
- Джаз-фанк
- Дэнсхолл
- К-pop
- Танцевальный спорт
- Восточные танцы
- Сальса
- Бачата
Только в день открытого урока — скидка на покупку абонемента:
8 занятий за 3700 руб. (вместо 4200 руб.).
Успейте записаться, последние открытые уроки в этом году!
Вас проконсультируют администраторы по телефону или в What's app: 8-929-651-81-68.
Также можно записаться по ссылке.
Адреса
г. Зеленоград, к1651, каб. 216, каб. 405
г. Зеленоград, к317Ас1
ArmenyCasa — это комфортные залы, топовые педагоги, новые группы и эмоции! Становитесь лучше вместе с ними!
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