Неделя бесплатных открытых уроков в ArmenyCasa Зеленоград — с 1 по 7 сентября 26.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Очередной сезон в ArmenyCasa начинается с подарков. Всем новым ученикам студии предлагается неделя бесплатных открытых уроков для детей от 3 лет, подростков и взрослых. Попробуйте и выберите те направления, что по душе именно вам.

  • Дэнс — микс
  • Хип-хоп
  • Джаз-фанк
  • Дэнсхолл
  • К-pop
  • Танцевальный спорт
  • Восточные танцы
  • Сальса
  • Бачата

Только в день открытого урока — скидка на покупку абонемента:
8 занятий за 3700 руб. (вместо 4200 руб.).

Успейте записаться, последние открытые уроки в этом году!

Вас проконсультируют администраторы по телефону или в What's app: 8-929-651-81-68.
Также можно записаться по ссылке.

Адреса
г. Зеленоград, к1651, каб. 216, каб. 405
г. Зеленоград, к317Ас1

ArmenyCasa — это комфортные залы, топовые педагоги, новые группы и эмоции! Становитесь лучше вместе с ними!

Метки:
хореография и школы танцев, Корпус 1651, Корпус 317А
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Неделя бесплатных открытых уроков в ArmenyCasa Зеленоград — с 1 по 7 сентября Реклама
Старт продаж квартир в корпусе 901Б запланирован на сентябрь. Вот какие будут цены Новости
Стрельбу и взрывы в зеленоградском СИЗО объяснили учениями спецназа Новости
Языковой центр «Mandarin School» — курсы китайского, корейского и японского в Зеленограде. Место где учат носители языка Реклама
Круглосуточный продуктовый магазин на въезде в Зеленоград открылся после ремонта. Вот что там изменилось Новости
РОББО клуб открылся на Георгиевском проспекте — это школа робототехники, программирования и 3D-моделирования Реклама
На площадке «Ангстрем» построят завод СВЧ-микросхем. Вот что сейчас о нем известно Хайтек
Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в кафе Новости
Приюту для домашних животных нужны волонтеры по кошкам. Вот чем можно помочь Новости
История жизни академика Камиля Валиева, в честь которого названа улица в Зеленограде Истории
Начались продажи домов в новом коттеджном поселке в Бакеево. Рассказываем подробности проекта Партнёрский материал
Пенсионерку обокрали прямо на улице — вор следил за ней от банка, где она получила деньги Новости
У выселенной из квартиры пенсионерки, которая живет в подъезде, появился шанс вернуться в своё жильё Истории
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 27 и 28 августа в гастрономическом центре «Станция» Афиша
Никого не оставим голодным! Sura Sushi приготовили угощения для ваших домашних питомцев Реклама
При благоустройстве дворов в Зеленограде начали отказываться от плитки Новости
Балет для детей от 3х лет в школе «Фуэте» Реклама
Ограждение поперек тротуара у корпуса 1130 простояло всего два дня. Его убрали после публикации «Зеленоград.ру» и возмущения жителей Новости
Магазин продуктовой сети «Чижик» открылся в Зеленограде. Довольно дешево и цена за килограмм на ценниках Новости
Скончался Александр Поротов, долгие годы работавший в зеленоградских компаниях «Микрон» и «Миландр» Новости
Спорткомплекс с бассейном и футбольным полем в 9-м микрорайоне назвали «Спутник Ареной» Новости
Стендап-концерт Евгения Чебаткова — 9 сентября в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Центр иностранных языков «Альбион» — приглашает на занятия взрослых и детей от 6 лет Реклама
Ещё один способ защитить велосипед от кражи Жизнь
Курсы, школы, учителя и репетиторы по английскому языку Дети
Семейный праздник «Мамаслёт» — 27 августа в Озеропарке Афиша
Анонс мероприятий в Баре Руки Вверх! Реклама
Гончарная мастерская «Гранат» в 4 микрорайоне — что внутри? Партнёрский материал
© 1997–2022 Зеленоград.ру