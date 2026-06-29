Заряжаем наукой и путешествуем на предприятия, вдохновляем творчеством, дружим по-настоящему! Летние интенсивы «ТехноКаникулы. Курс юного инженера» продолжаются! Семейный центр на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» продолжает свою работу для детей от 6 до 12 лет.

Программа с 09:00 до 18:00 (приём детей с 08:30) в будние дни до 28 августа.

Завтрак, обед, полдник включены в стоимость.

Круглосуточное видеонаблюдение, сопровождение службой безопасности.

Инфраструктура: зал-трансформер, детская игровая комната, воркаут и детская площадка на улице, детский туалет.