Заряжаем наукой и путешествуем на предприятия, вдохновляем творчеством, дружим по-настоящему! Летние интенсивы «ТехноКаникулы. Курс юного инженера» продолжаются! Семейный центр на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» продолжает свою работу для детей от 6 до 12 лет.
Программа с 09:00 до 18:00 (приём детей с 08:30) в будние дни до 28 августа.
Завтрак, обед, полдник включены в стоимость.
Круглосуточное видеонаблюдение, сопровождение службой безопасности.
Инфраструктура: зал-трансформер, детская игровая комната, воркаут и детская площадка на улице, детский туалет.
Подробности и запись на программу здесь: camp.technomoscow.ru
«Курс юного инженера» с обучающим оборудованием от резидента ОЭЗ — компании «Научные развлечения». Регулярные занятия познакомят с палитрой инженерных специальностей через эксперименты и самостоятельное проведение исследований. На разных неделях детей ждёт работа с микроскопами, практическая химия, тема звуковых колебаний, электромагнетизма, электричества, оптических явлений и лазеров, базовый курс конструирования, пайка, основы микроэлектроники и программирования.
В спортивном центре «Арена Плей Технополис» запланированы тренировки по футболу, знакомство с падел-теннисом, спортивные эстафеты и ОФП. На занятиях нас сопровождает профессиональный тренер.
Экскурсии в рамках спецпроекта «ТехноПрофессии» проходят на реальных производственных площадках. Ребята познакомятся с предприятиями, например, микроэлектроники и фармакологии, узнают, какие специалисты участвуют в создании будущего страны.
Проектная деятельность по созданию брендов, реализация социальных и культурных инициатив в рамках промышленного контура ОЭЗ «Технополис Москва», журналистика и создание медиаконтента, работа с ИИ.
А еще в гости будут приходить самые известные профессионалы города. Кроме этого, ребята участвуют в шоу талантов, экономических играх, делают постановки, снимают видеоролики, мастерят дизайнерские вещицы и много играют! В июле ребят ждет съемка в клипе в честь 20-летия особой экономической зоны. Лето интереснейших дел продолжается.
Отличная инфраструктура и качественная программа сделают семейный центр местом, куда захочется возвращаться снова. «ТехноКаникулы» — про развитие современных навыков и общение, про заботу и семью. 85% родителей продлевают пребывание!
camp.technomoscow.ru