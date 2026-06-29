Не пропустите лето — летние интенсивы «ТехноКаникулы. Курс юного инженера» продолжаются в ОЭЗ «Технополис Москва». Набор на июль и август 29.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Заряжаем наукой и путешествуем на предприятия, вдохновляем творчеством, дружим по-настоящему! Летние интенсивы «ТехноКаникулы. Курс юного инженера» продолжаются! Семейный центр на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» продолжает свою работу для детей от 6 до 12 лет.

  • Программа с 09:00 до 18:00 (приём детей с 08:30) в будние дни до 28 августа.

  • Завтрак, обед, полдник включены в стоимость.

  • Круглосуточное видеонаблюдение, сопровождение службой безопасности.

  • Инфраструктура: зал-трансформер, детская игровая комната, воркаут и детская площадка на улице, детский туалет.

Подробности и запись на программу здесь: camp.technomoscow.ru

Открыто бронирование на июль (9 мест) и август. Что нас ждет этим летом?

  • «Курс юного инженера» с обучающим оборудованием от резидента ОЭЗ — компании «Научные развлечения». Регулярные занятия познакомят с палитрой инженерных специальностей через эксперименты и самостоятельное проведение исследований. На разных неделях детей ждёт работа с микроскопами, практическая химия, тема звуковых колебаний, электромагнетизма, электричества, оптических явлений и лазеров, базовый курс конструирования, пайка, основы микроэлектроники и программирования.

  • В спортивном центре «Арена Плей Технополис» запланированы тренировки по футболу, знакомство с падел-теннисом, спортивные эстафеты и ОФП. На занятиях нас сопровождает профессиональный тренер.

  • Экскурсии в рамках спецпроекта «ТехноПрофессии» проходят на реальных производственных площадках. Ребята познакомятся с предприятиями, например, микроэлектроники и фармакологии, узнают, какие специалисты участвуют в создании будущего страны.

  • Проектная деятельность по созданию брендов, реализация социальных и культурных инициатив в рамках промышленного контура ОЭЗ «Технополис Москва», журналистика и создание медиаконтента, работа с ИИ.

А еще в гости будут приходить самые известные профессионалы города. Кроме этого, ребята участвуют в шоу талантов, экономических играх, делают постановки, снимают видеоролики, мастерят дизайнерские вещицы и много играют! В июле ребят ждет съемка в клипе в честь 20-летия особой экономической зоны. Лето интереснейших дел продолжается.

Отличная инфраструктура и качественная программа сделают семейный центр местом, куда захочется возвращаться снова. «ТехноКаникулы» — про развитие современных навыков и общение, про заботу и семью. 85% родителей продлевают пребывание!

camp.technomoscow.ru
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