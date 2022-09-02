Наш подписчик делится впечатлениями по постройке своего дома — как выбрал подрядчика с белым договором за небольшие деньги.
Итак, я долго выбирал компанию. ездил по выставкам но ценники там просто космос! И еще первое что мне показалось странным придя туда, как будто я им что то должен… вроде должно быть наоборот?
Листая ленту, наткнулся на одну небольшую организацию, оставил заявку, мне перезвонили и в ближайшее воскресенье мы поехали смотреть не выставочные экземпляры, а реальные их объекты.
Руководитель Сергей меня любезно встретил и мне даже получилось поговорить с их клиентами… считаю это очень важным. В общем подход мне понравился, и я перешел на стадию выбора проекта дома.
Я набрал картинок, планировок с интернета и мне изготовили свой, индивидуальный проект со всеми чертежами, визуализацией всего за 30 тысяч руб. дорого это или дешево не знаю… но в последствии они просто вычли эту цифру с общей стоимости дома. Честно, было очень приятно!
И да, на тот момент у них вроде было всего 7-8 бригад, это тоже сыграло некую роль при выборе подрядчика, так как мне показалось что так проще контролировать стройку.
В результате меня подключили к ежедневному фото отчету и во время строительства я практически не приезжал на объект… все в режиме онлайн.
Строительство заняло 28 дней и живу я в этом доме всей семьей и радуюсь загородной жизни!