Руководитель Сергей меня любезно встретил и мне даже получилось поговорить с их клиентами… считаю это очень важным. В общем подход мне понравился, и я перешел на стадию выбора проекта дома.

Я набрал картинок, планировок с интернета и мне изготовили свой, индивидуальный проект со всеми чертежами, визуализацией всего за 30 тысяч руб. дорого это или дешево не знаю… но в последствии они просто вычли эту цифру с общей стоимости дома. Честно, было очень приятно!

И да, на тот момент у них вроде было всего 7-8 бригад, это тоже сыграло некую роль при выборе подрядчика, так как мне показалось что так проще контролировать стройку.

В результате меня подключили к ежедневному фото отчету и во время строительства я практически не приезжал на объект… все в режиме онлайн.