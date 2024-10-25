Мастерская социокультурного проектирования и профориентации «ФОРСАЙТ» для подростков 12-16 лет возвращается на осенних каникулах.

Даты: 28 октября — 2 ноября

Время: 9:00 — 15:00 с перерывом на обед

Адрес: библиотека театра и кино №252, корпус 1462

«Форсайт» — проект для подростков, проверенный временем. Это возможности и перспективы. Это знакомство с самыми разными организациями и профессиями, их ценностями. Это встречи с профессионалами и людьми, которые влюблены в своё дело.

Под руководством наставников ребята воплотят в жизнь настоящий проект — поставят теневой спектакль под звуковое сопровождение, которое сами запишут по ролям в студии звукозаписи, станут актерами, режиссерами и декораторами!

И, самое главное! За 6 дней ребята посетят 4 экскурсии:

познакомятся с профессией дизайнера одежды в ателье Елены Шиловой SheLoveDress

узнают о том, как работает Росгвардия

побывают на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево

отправятся в компанию-производитель 3D-принтеров PICASO.

А также:



примут участие в тренинге по профориентации квалифицированного тренера-профориентолога Елены Елизаровой

поучаствуют в мастер-классах по рисованию, актерскому мастерству, изготовлению свечей

получат полезные навыки социального взаимодействия и заведут новых друзей.

Весь путь вместе с ребятами пройдут вожатые осенней смены «Форсайт»: