Мастерская социокультурного проектирования и профориентации «ФОРСАЙТ» для подростков 12-16 лет возвращается на осенних каникулах.
Даты: 28 октября — 2 ноября
Время: 9:00 — 15:00 с перерывом на обед
Адрес: библиотека театра и кино №252, корпус 1462
«Форсайт» — проект для подростков, проверенный временем. Это возможности и перспективы. Это знакомство с самыми разными организациями и профессиями, их ценностями. Это встречи с профессионалами и людьми, которые влюблены в своё дело.
Под руководством наставников ребята воплотят в жизнь настоящий проект — поставят теневой спектакль под звуковое сопровождение, которое сами запишут по ролям в студии звукозаписи, станут актерами, режиссерами и декораторами!
И, самое главное! За 6 дней ребята посетят 4 экскурсии:
- познакомятся с профессией дизайнера одежды в ателье Елены Шиловой SheLoveDress
- узнают о том, как работает Росгвардия
- побывают на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево
- отправятся в компанию-производитель 3D-принтеров PICASO.
А также:
- примут участие в тренинге по профориентации квалифицированного тренера-профориентолога Елены Елизаровой
- поучаствуют в мастер-классах по рисованию, актерскому мастерству, изготовлению свечей
- получат полезные навыки социального взаимодействия и заведут новых друзей.
Весь путь вместе с ребятами пройдут вожатые осенней смены «Форсайт»:
- Кристина Левина — начальник отдела по организации мероприятий по работе с молодежью Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда, менеджер Открытого летнего кампуса для школьников «Озеропарк», куратор молодежного объединения «ЗелВолонтер», бронзовый призер конкурса профессионального мастерства «Московские мастера — 2024» в номинации «Специалист по работе с молодежью»
- Ирина Пахомова — менеджер отдела культурно-досуговой деятельности Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда, постоянный вожатый проектов «Библиотека танца» и «Мастерская увлечений», серебряный призер конкурса профессионального мастерства «Московские мастера — 2024» в номинации «Культурно-просветительский работник».
Регистрация: онлайн.
Количество мест ограничено.
Стоимость посещения:
- 1800 рублей — разовое посещение
- 10800 рублей — абонемент на 6 дней
Для подтверждения регистрации менеджер свяжется с вами по телефону в течение трех рабочих дней после оформления заявки.
Ссылка на онлайн-оплату направляется менеджером после подтверждения регистрации.
Документы, необходимые для оформления договора:
- свидетельство о рождении или паспорт участника
- паспорт законного представителя
Справки по телефону: 8-499-731-70-48