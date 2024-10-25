Наполним каникулы старшеклассника полезными развлечениями и позитивным общением — мастерская социокультурного проектирования и профориентации «ФОРСАЙТ» приглашает 25.10.2024 Реклама Якушина Е.А. ИНН:773571842554 erid:2VSb5y9raUQ

Мастерская социокультурного проектирования и профориентации «ФОРСАЙТ» для подростков 12-16 лет возвращается на осенних каникулах.

Даты: 28 октября — 2 ноября

Время: 9:00 — 15:00 с перерывом на обед

Адрес: библиотека театра и кино №252, корпус 1462

«Форсайт» — проект для подростков, проверенный временем. Это возможности и перспективы. Это знакомство с самыми разными организациями и профессиями, их ценностями. Это встречи с профессионалами и людьми, которые влюблены в своё дело.

Под руководством наставников ребята воплотят в жизнь настоящий проект — поставят теневой спектакль под звуковое сопровождение, которое сами запишут по ролям в студии звукозаписи, станут актерами, режиссерами и декораторами!

И, самое главное! За 6 дней ребята посетят 4 экскурсии:

  • познакомятся с профессией дизайнера одежды в ателье Елены Шиловой SheLoveDress
  • узнают о том, как работает Росгвардия
  • побывают на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево
  • отправятся в компанию-производитель 3D-принтеров PICASO.

А также:

  • примут участие в тренинге по профориентации квалифицированного тренера-профориентолога Елены Елизаровой
  • поучаствуют в мастер-классах по рисованию, актерскому мастерству, изготовлению свечей
  • получат полезные навыки социального взаимодействия и заведут новых друзей.

Весь путь вместе с ребятами пройдут вожатые осенней смены «Форсайт»:

  • Кристина Левина — начальник отдела по организации мероприятий по работе с молодежью Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда, менеджер Открытого летнего кампуса для школьников «Озеропарк», куратор молодежного объединения «ЗелВолонтер», бронзовый призер конкурса профессионального мастерства «Московские мастера — 2024» в номинации «Специалист по работе с молодежью»
  • Ирина Пахомова — менеджер отдела культурно-досуговой деятельности Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда, постоянный вожатый проектов «Библиотека танца» и «Мастерская увлечений», серебряный призер конкурса профессионального мастерства «Московские мастера — 2024» в номинации «Культурно-просветительский работник».

Регистрация: онлайн.
Количество мест ограничено.

Стоимость посещения:

  • 1800 рублей — разовое посещение
  • 10800 рублей — абонемент на 6 дней

Для подтверждения регистрации менеджер свяжется с вами по телефону в течение трех рабочих дней после оформления заявки.

Ссылка на онлайн-оплату направляется менеджером после подтверждения регистрации.

Документы, необходимые для оформления договора:

  • свидетельство о рождении или паспорт участника
  • паспорт законного представителя

Справки по телефону: 8-499-731-70-48
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