Центр Smarty Kids, расположенный в первом микрорайоне, объявляет набор детей от 4 до 14 лет на развивающие курсы. Smarty Kids работает по авторским методикам, которых нет в других центрах. Занятия проходят в группах до 8 человек и полностью геймифицированы, а значит дети не заскучают. Это не стандартные уроки, а настоящий игровой квест с максимальной пользой для интеллекта. Здесь ученики развивают интеллект и повышают оценки в школе. А школьные предметы становятся лёгкими и интересными.
- Ментальная арифметика — гармоничное развитие двух полушарий мозга и качественная тренировка внимания, концентрации, памяти и логики. А также быстрый счет в уме.
- Обучение чтению — для ребят, которые не имеют читать вовсе или читают по слогам. На выходе ребенок будет уметь правильно складывать буквы в слова, научится читать и писать.
- Скорочтение — развитие интеллекта и увеличение скорости чтения. Цель курса — развитие памяти и внимания, отработка техники речи и чтения, умение анализировать тексты.
- Каллиграфия — постановка почерка для ребят от 7-и лет. Красивый и ровный почерк без вреда для здоровья.
- Робототехника — поможет освоить профессию будущего. Развитие мелкой моторики, логики, пространственного мышления. Базовые знания физики и IT.
- Финансовая грамотность — курс, который поможет ребенку быть успешнее и увереннее в себе. В программу входит развитие внимания, памяти, логики, креативного мышления расширение кругозора.
Центр Smarty Kids удобно расположен — в самом оживленном районе нашего города, на площади Юности. Занятия проходят как днем, так и вечером. Пробное занятие для всех новых ребят — бесплатное, просто назовите администратору промокод ZELENOGRAD.
Адрес: пл. Юности, д2с1, подъезд 2
Запись на пробный урок и дополнительная информация: по номеру 8-995-770-01-77
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