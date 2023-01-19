Центр Smarty Kids удобно расположен — в самом оживленном районе нашего города, на площади Юности. Занятия проходят как днем, так и вечером. Пробное занятие для всех новых ребят — бесплатное, просто назовите администратору промокод ZELENOGRAD.

Адрес: пл. Юности, д2с1, подъезд 2

Запись на пробный урок и дополнительная информация: по номеру 8-995-770-01-77

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена