На оконное производство в деревню Рузино, дом 1, (АПФ Кутузово) требуются:
- сборщики окон
- монтажники окон
Заработная плата до 50000 рублей в месяц в зависимости от знания профессии.
Тем, кто без опыта, предлагаем обучение на 1 месяц с окладом 20000 рублей.
График работы с понедельника по пятницу с 9 до 18.
Если вы специалист и не хотите бросать основное место работы приглашаем на подработку.
Телефон: (495)500-05-45
Производство: деревня Рузино дом 1, АПФ Кутузово
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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