Всероссийская премьера шоу по лицензии ZAG Entertainment.
Впервые герои популярного мультипликационного сериала «Леди Баг и Супер Кот» выйдут на сцену и подарят зрителям самые яркие эмоции и впечатления на своем новом музыкальном шоу! Именно здесь, в Москве, состоится премьера долгожданного шоу, впервые созданного специально для широкой аудитории.
Дата: 14 февраля, 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Купить билетик: онлайн
Рекомендуемый возраст: для детей от 5 до 14 лет
Профессиональные актеры в образе полюбившихся героев. Леди Баг, Супер Кот, Бражник, София, Ринозавр и других героев. Созданное с участием продюсера оригинального мультсериала Джереми Зага, шоу поражает уровнем подготовки и детализацией образов.
Уникальная сценография, спецэффекты и мультимедийный экран. Благодаря использованию инновационных технологий, зрители попадут во Францию, в те самые переулки Парижа, знакомые по любимому мультику.
Исполнение знакомых песен и новые треки. Оригинальная музыка написана самим создателем сериала Джереми Загом специально для этого шоу.
Наконец сбылась мечта миллионов фанатов: Леди Баг, отважный Супер Кот и все любимые персонажи легендарного мультсериала впервые оживают на сцене!
Впечатляющее музыкальное шоу. Полное волшебства, спецэффектов и веселых интерактивов.
Все дети обожают героев. Мультсериал стал безумно популярным во многих странах, и теперь настало время увидеть героев в реальности.
Понятно для детей и интересно для взрослых. Умелое сочетание интригующего сюжета, юмористических сцен и великолепных декораций вовлекут зрителей всех возрастов.
Хорошее настроение гарантировано. После шоу вы уйдете с улыбкой!
Так что надевайте плащи и маски супергероев, и приготовьтесь защитить Мир от проделок Бражника вместе с Леди Баг и Супер Котом в уникальной музыкальной постановке, которую нельзя пропустить!
Дата: 14 февраля, 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Купить билетик: онлайн
Рекомендуемый возраст: для детей от 5 до 14 лет.