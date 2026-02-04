Музыкальный спектакль «Леди Баг и Супер Кот» — 14 февраля в КЦ «Зеленоград» (ДК) 04.02.2026 Реклама ИП ТОВМАСЯН А.А. ИНН:591906857100 erid:2VtzqwP3URq

Всероссийская премьера шоу по лицензии ZAG Entertainment.

Впервые герои популярного мультипликационного сериала «Леди Баг и Супер Кот» выйдут на сцену и подарят зрителям самые яркие эмоции и впечатления на своем новом музыкальном шоу! Именно здесь, в Москве, состоится премьера долгожданного шоу, впервые созданного специально для широкой аудитории.

Дата: 14 февраля, 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Купить билетик: онлайн
Рекомендуемый возраст: для детей от 5 до 14 лет

Что вас ждет на спектакле?

Профессиональные актеры в образе полюбившихся героев. Леди Баг, Супер Кот, Бражник, София, Ринозавр и других героев. Созданное с участием продюсера оригинального мультсериала Джереми Зага, шоу поражает уровнем подготовки и детализацией образов.

Уникальная сценография, спецэффекты и мультимедийный экран. Благодаря использованию инновационных технологий, зрители попадут во Францию, в те самые переулки Парижа, знакомые по любимому мультику.

Исполнение знакомых песен и новые треки. Оригинальная музыка написана самим создателем сериала Джереми Загом специально для этого шоу.

Наконец сбылась мечта миллионов фанатов: Леди Баг, отважный Супер Кот и все любимые персонажи легендарного мультсериала впервые оживают на сцене!

Почему стоит посмотреть шоу всей семьей?

Впечатляющее музыкальное шоу. Полное волшебства, спецэффектов и веселых интерактивов.

Все дети обожают героев. Мультсериал стал безумно популярным во многих странах, и теперь настало время увидеть героев в реальности.

Понятно для детей и интересно для взрослых. Умелое сочетание интригующего сюжета, юмористических сцен и великолепных декораций вовлекут зрителей всех возрастов.

Хорошее настроение гарантировано. После шоу вы уйдете с улыбкой!

Так что надевайте плащи и маски супергероев, и приготовьтесь защитить Мир от проделок Бражника вместе с Леди Баг и Супер Котом в уникальной музыкальной постановке, которую нельзя пропустить!

