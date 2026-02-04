Почему стоит посмотреть шоу всей семьей?

Впечатляющее музыкальное шоу. Полное волшебства, спецэффектов и веселых интерактивов.

Все дети обожают героев. Мультсериал стал безумно популярным во многих странах, и теперь настало время увидеть героев в реальности.

Понятно для детей и интересно для взрослых. Умелое сочетание интригующего сюжета, юмористических сцен и великолепных декораций вовлекут зрителей всех возрастов.

Хорошее настроение гарантировано. После шоу вы уйдете с улыбкой!

Так что надевайте плащи и маски супергероев, и приготовьтесь защитить Мир от проделок Бражника вместе с Леди Баг и Супер Котом в уникальной музыкальной постановке, которую нельзя пропустить!

Дата: 14 февраля, 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)

Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)

Купить билетик: онлайн

Рекомендуемый возраст: для детей от 5 до 14 лет.