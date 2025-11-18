Подлинная история Дедушки Мороза в одном действии, пяти картинах, четырех интермедиях с песнями и чудесами.



Дом культуры МАУК «Андреевка» приглашает детей и взрослых погрузиться в новогоднее волшебство и сказку. Вас ждет встреча с главным новогодним волшебником, внучкой его Снегурочкой, Кикиморой, двумя Василисами — Премудрой и Прекрасной, Кощеем Бессмертным и с другими жителями Сказочной страны, где зарождается и живет новогоднее чудо.



Сказка повествует о детстве, молодости и зрелых годах самого Дедушки Мороза. Узнайте историю возникновения такого праздника, как Новый Год, о том как появилась Снегурочка, кто придумал наряжать елку, откуда взялись волшебный мешок с подарками и знаменитый морозильный посох, как Дед Мороз стал волшебником, и даже почему у него красный нос.

Адрес: пгт. Андреевка, ул. Староандреевская, 59, ДК «Андреевка»

Даты:

— 27 и 28 декабря в 12:00, 16:00

— 6 января в 12:00, 16:00

Приобрести билеты можно:

— на сайте ДК МАУК «Андреевка»

— по ссылке

— по QR-коду на афише

Коллективные заявки принимаются по телефону: 8-499-504-29-09

Автор пьесы: А. Горбунов

Композитор: С. Сирин