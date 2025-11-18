Музыкальная новогодняя сказка «Новогодняя быль-небылица» — 27, 28 декабря и 6 января в ДК «Андреевка» 18.11.2025 Реклама МАУК «Андреевка» ИНН:5044065928 erid:2VtzqvmMzpq

Подлинная история Дедушки Мороза в одном действии, пяти картинах, четырех интермедиях с песнями и чудесами.

Дом культуры МАУК «Андреевка» приглашает детей и взрослых погрузиться в новогоднее волшебство и сказку. Вас ждет встреча с главным новогодним волшебником, внучкой его Снегурочкой, Кикиморой, двумя Василисами — Премудрой и Прекрасной, Кощеем Бессмертным и с другими жителями Сказочной страны, где зарождается и живет новогоднее чудо.

Сказка повествует о детстве, молодости и зрелых годах самого Дедушки Мороза. Узнайте историю возникновения такого праздника, как Новый Год, о том как появилась Снегурочка, кто придумал наряжать елку, откуда взялись волшебный мешок с подарками и знаменитый морозильный посох, как Дед Мороз стал волшебником, и даже почему у него красный нос.

Адрес: пгт. Андреевка, ул. Староандреевская, 59, ДК «Андреевка»

Даты:
— 27 и 28 декабря в 12:00, 16:00
— 6 января в 12:00, 16:00

Приобрести билеты можно:
— на сайте ДК МАУК «Андреевка»
— по ссылке
— по QR-коду на афише

Коллективные заявки принимаются по телефону: 8-499-504-29-09

Автор пьесы: А. Горбунов
Композитор: С. Сирин
