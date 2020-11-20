Самый необычный и удивительный новогодний подарок для вашего ребёнка, аналогов которому нет. Это красивый и добрый 3d мультфильм, где главным героем будет ваш ребёнок. Только он сможет помочь Деду Морозу вернуть подарки, которые утащила Баба Яга и спасти Новый год. На пути ему встретятся чертята, дракон и скелеты, но из всех ситуаций малыш, проявив смелость и уверенность, выйдет победителем и вернёт подарки, чтобы Дед Мороз подарил их ребятам.
Это отличный подарок, который перенесёт ребёнка в настоящую новогоднюю сказку и останется с вами на память. Стоимость такого уникального подарка всего 1000 рублей. Для изготовления мультфильма необходима всего одна фотография ребёнка. О том, как заказать и получить мультфильм можно узнать на странице в инстаграм @vmultike. До 10 декабря действует скидка 50% по промокоду 8888. Количество изготавливаемых мультфильмов ограничено. Спешите успеть удивить своего малыша.