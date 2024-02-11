Может быть моему питомцу пора посетить стоматолога? День бесплатного осмотра в ветклинике «Раденис» 11.02.2024 Реклама ИП Рачинская Е.А. ИНН:773507559902 erid:LatgBzrUy

Когда у кого-то из нас болит зуб, мы немедленно едем к врачу. Зубную боль практически невозможно вынести. В это сложно поверить, но очень многие домашние любимцы вынуждены терпеть ее годами.

Хотя, ничего удивительного. Собака или кошка не могут снять трубку и позвонить врачу. И сказать хозяйке о своих страданиях не могут. Да, когда животное испытывает острую боль, это обычно понятно. Но для того, чтобы распознать боль хроническую нужно обладать специальными знаниями и наблюдательностью.

Дело в том что животные не проявляют боль так как люди. Для хищника проявить слабость было равнозначно смерти, поэтому эволюция донесла до нас потомков тех из них, кто мог боль скрывать. Но сейчас эта способность играет против наших любимцев. Многие владельцы, которые могли бы помочь своему другу просто не понимают что с ним происходит.

Но вы уже читаете эти строки. Значит сейчас разберетесь! При выявлении болевого синдрома в ротовой полости или в области головы мы можем наблюдать следующие признаки:

  1. Проявления агрессии, при касании головы/челюсти. Или в целом характер питомца становится более угрюмым, раздражительным или агрессивным.
  2. Избирательность в приёме пищи или просто снижение аппетита, иногда еле заметное. Отказ от твердого корма. Осторожность или отказ от горячей/холодной пищи/воды.
  3. Перекладывание пищи с одной стороны рта, на другую.
  4. Отложений зубного камня визуально больше с одной стороны зубов, чем с другой
  5. Питомец утыкается головой в стены и другие предметы (головная боль, этиологию надо устанавливать).
  6. Нежелание грызть игрушки/лакомства, которые ранее грызлись с удовольствием.
  7. Животное пытается взять игрушку или лакомство в зубы, затем бросает. Или вовсе отказывается от лакомства или игры.
  8. Повышенное слюноотделение (может быть из-за болевого синдрома в ротовой полости, но также может иметь массу других причин).
  9. Питомец перестает вылизываться.
  10. Часто чешет мордочку.
  11. Кошки могут засовывать лапу в ротовую полость.
  12. Резко срывается с места, может вскрикивать (чаще характерно для кошек).
  13. Резко отдергивает голову, если вы касаетесь зуба или десны.
  14. Дрожание нижней челюсти.
  15. Взвизгивание при раскрытии челюсти.
  16. Нежелание или невозможность раскрыть или сомкнуть челюсть.
  17. Периодическое раскрывание челюсти с выталкивающими движениями языка и запихивания лап в ротовую полость.
  18. Выраженная подвижность зубов. Разрушение зубов. Обнажение корней зубов.

Однако все эти признаки могут и не проявляться. На финальной стадии воспалительного процесса в области корня зуба у животного может появиться свищ под глазом. Это очень характерный симптом.

Если вдруг вы заметили какой-то из этих признаков у своего питомца, не тяните с обращением к стоматологу. Важно чтобы этот специалист сделал дентальный рентген, так как 80% патологии зубов у собак и кошек без него не диагностируются.

В клиниках «Раденис» работает три ветеринарных стоматолога, гарантирующие квалифицированную помощь вашим любимцам!

25 февраля — день бесплатного стоматологического осмотра в ветклинике в Андреевке (по предварительной записи по ссылке в первом комментарии).
8-495-542-60-11
vetradenis.ru/
vk.com/radenis

Ветеринарный врач ВЦ Раденис
Маргарита Сергеевна Грунтова 

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