«Микрон» переходит на китайское оборудование и планирует выпускать чипы для российских SIM-карт 14.06.2023 Реклама vbr.ru

Зеленоградский завод «Микрон» перешел на китайское производственное оборудование. Об этом сообщил заместитель генерального директора по операционной деятельности компании Сергей Ранчин. По его словам, также на производство внедрено оборудование из Беларуси и ряда других стран.

Напомним, после с 24 февраля 2022 года компания находится под экономическими санкциями Европы и США. Доступа к европейскому и американскому производственному оборудованию она лишена. Однако в планах «Микрона», по словам Сергея Ранчина, стоит программа по увеличению производительности.

Вопрос расширения производственных мощностей для «Микрона» крайне актуален: завод перегружен заказами с 2022 года. Доходит до неприятных ситуаций: в марте 2023 года российские производители банковских карт «Алиот» и «Орен-карт» подали на завод в суд с требованием денежной компенсации. Причина — невозможность выполнения заказов. О том, была ли подкреплена сделка гарантией от банка и если да, то какова стоимость банковской гарантии — неизвестно. Тем не менее, в ситуацию вмешались не банки, а Минпромторг РФ, запросивший для «Микрона» отсрочку по поставкам. Но несмотря на высокую загрузку и перебои с поставками, «Микрон» смотрит в будущее с оптимизмом и с 2024 года рассчитывает также наладить производство чипов для отечественных SIM-карт.

Возвращаясь к теме оборудования из Китая, стоит отметить, что КНР, как и Россия, также проводит курс импортозамещения в сфере электроники. Но в отличие от РФ, Китай начал проводить его ещё 20 лет назад. Это очень трудоёмкая задача: на сегодняшний день китайский производитель SMIC дошёл лишь до технологического уровня 14 нанометров. Тройка ведущих производителей — тайваньская TSMC, корейская Samsung Electronics и американская Intel — достигли этого уровня ещё в 2015 году.

Остаётся надеяться, что поставки и внедрение нового оборудования помогут «Микрону» добиться поставленных целей. Однако помимо этого необходимо вкладываться в развитие производственных технологий для поддержания их на уровне ведущих мировых производителей. В условиях санкций эта задача вдвойне актуальна, но для её решения необходимы крупные инвестиции. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, «в электронике двадцать одно технологическое направление. И каждое требует вложений от одного до десятков миллиардов долларов в год».

Тем не менее, по мнению Покровского, кооперация с Китаем и другими дружественными странами в современных экономических условиях также важна. К примеру, с той же компанией SMIC России стоит активно сотрудничать, а также искать собственные ниши для успешной конкуренции. Так что значение «китайского фактора» в русле российского импортозамещения микроэлектроники немаловажно.

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Метки:
микроэлектроника
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