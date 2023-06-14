Зеленоградский завод «Микрон» перешел на китайское производственное оборудование. Об этом сообщил заместитель генерального директора по операционной деятельности компании Сергей Ранчин. По его словам, также на производство внедрено оборудование из Беларуси и ряда других стран.

Напомним, после с 24 февраля 2022 года компания находится под экономическими санкциями Европы и США. Доступа к европейскому и американскому производственному оборудованию она лишена. Однако в планах «Микрона», по словам Сергея Ранчина, стоит программа по увеличению производительности.

Вопрос расширения производственных мощностей для «Микрона» крайне актуален: завод перегружен заказами с 2022 года. Доходит до неприятных ситуаций: в марте 2023 года российские производители банковских карт «Алиот» и «Орен-карт» подали на завод в суд с требованием денежной компенсации. Причина — невозможность выполнения заказов. О том, была ли подкреплена сделка гарантией от банка и если да, то какова стоимость банковской гарантии — неизвестно. Тем не менее, в ситуацию вмешались не банки, а Минпромторг РФ, запросивший для «Микрона» отсрочку по поставкам. Но несмотря на высокую загрузку и перебои с поставками, «Микрон» смотрит в будущее с оптимизмом и с 2024 года рассчитывает также наладить производство чипов для отечественных SIM-карт.

Возвращаясь к теме оборудования из Китая, стоит отметить, что КНР, как и Россия, также проводит курс импортозамещения в сфере электроники. Но в отличие от РФ, Китай начал проводить его ещё 20 лет назад. Это очень трудоёмкая задача: на сегодняшний день китайский производитель SMIC дошёл лишь до технологического уровня 14 нанометров. Тройка ведущих производителей — тайваньская TSMC, корейская Samsung Electronics и американская Intel — достигли этого уровня ещё в 2015 году.

Остаётся надеяться, что поставки и внедрение нового оборудования помогут «Микрону» добиться поставленных целей. Однако помимо этого необходимо вкладываться в развитие производственных технологий для поддержания их на уровне ведущих мировых производителей. В условиях санкций эта задача вдвойне актуальна, но для её решения необходимы крупные инвестиции. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, «в электронике двадцать одно технологическое направление. И каждое требует вложений от одного до десятков миллиардов долларов в год».

Тем не менее, по мнению Покровского, кооперация с Китаем и другими дружественными странами в современных экономических условиях также важна. К примеру, с той же компанией SMIC России стоит активно сотрудничать, а также искать собственные ниши для успешной конкуренции. Так что значение «китайского фактора» в русле российского импортозамещения микроэлектроники немаловажно.