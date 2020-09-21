На этой неделе у родителей старшеклассников есть возможность занять последние вакантные места в учебных мини-группах (не более 5 человек), и тем самым увеличить шансы своих детей на успешную сдачу экзаменов.
Подготовка к экзаменам в НИУ МИЭТ — это:
- квалифицированные педагоги, в том числе эксперты ЕГЭ и преподаватели вуза;
- удобное расписание: группы буднего дня в вечернее время, группы выходного дня;
- высокие результаты выпускников прошлых лет: более 80% ребят по окончании курсов поступают на бюджет;
- возможность оплаты обучения в рассрочку, а также с использованием средств материнского капитала.
11 класс
- Физика — пятница в 18.00, суббота в 8.25;
- Математика — суббота в 9.00 и в 11.30, четверг в 18.00;
- Русский язык — среда в 18.00; суббота в 12.00;
- Информатика — пятница в 18.00;
- Обществознание — четверг в 18.00.
10 класс
- Физика — пятница в 18.00, суббота в 14.00;
- Математика — вторник в 18.00, суббота в 9.00;
- Русский язык — понедельник в 18.00;
- Информатика — суббота в 11.30.
9 класс
- Русский язык — суббота в 11.30;
- Математика — суббота в 9.00;
- Физика — суббота в 11.30.
Продолжается набор в мини-группы до 5 человек: все предметы, удобная система оплаты, индивидуальный подход по разумной цене. Старт занятий в октябре!
Вам ещё рано думать об экзаменах? Научим рисовать, говорить на английском и китайском, подготовим к олимпиадам, поможем малышам адаптироваться к школе — все учебные программы смотрите на сайте университета.
Задать вопросы можно, позвонив по телефону +7(905)768-00-92 или написав письмо на адрес mietfamily@gmail.com. Подробная информация и запись на курсы доступна по ссылке