МИЭТ приглашает на занятия в мини-группах для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 21.09.2020 МИЭТ

На этой неделе у родителей старшеклассников есть возможность занять последние вакантные места в учебных мини-группах (не более 5 человек), и тем самым увеличить шансы своих детей на успешную сдачу экзаменов.

Подготовка к экзаменам в НИУ МИЭТ — это:

  • квалифицированные педагоги, в том числе эксперты ЕГЭ и преподаватели вуза;
  • удобное расписание: группы буднего дня в вечернее время, группы выходного дня;
  • высокие результаты выпускников прошлых лет: более 80% ребят по окончании курсов поступают на бюджет;
  • возможность оплаты обучения в рассрочку, а также с использованием средств материнского капитала.

Свободные для записи группы:

11 класс

  • Физика — пятница в 18.00, суббота в 8.25;
  • Математика — суббота в 9.00 и в 11.30, четверг в 18.00;
  • Русский язык — среда в 18.00; суббота в 12.00;
  • Информатика — пятница в 18.00;
  • Обществознание — четверг в 18.00.

10 класс

  • Физика — пятница в 18.00, суббота в 14.00;
  • Математика — вторник в 18.00, суббота в 9.00;
  • Русский язык — понедельник в 18.00;
  • Информатика — суббота в 11.30.

9 класс

  • Русский язык — суббота в 11.30;
  • Математика — суббота в 9.00;
  • Физика — суббота в 11.30.

Продолжается набор в мини-группы до 5 человек: все предметы, удобная система оплаты, индивидуальный подход по разумной цене. Старт занятий в октябре!

Вам ещё рано думать об экзаменах? Научим рисовать, говорить на английском и китайском, подготовим к олимпиадам, поможем малышам адаптироваться к школе — все учебные программы смотрите на сайте университета.

Задать вопросы можно, позвонив по телефону +7(905)768-00-92 или написав письмо на адрес mietfamily@gmail.com. Подробная информация и запись на курсы доступна по ссылке

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Метки:
школьники, экзамены, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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