Свободные для записи группы:

11 класс

Физика — пятница в 18.00, суббота в 8.25;

Математика — суббота в 9.00 и в 11.30, четверг в 18.00;

Русский язык — среда в 18.00; суббота в 12.00;

Информатика — пятница в 18.00;

Обществознание — четверг в 18.00.

10 класс

Физика — пятница в 18.00, суббота в 14.00;

Математика — вторник в 18.00, суббота в 9.00;

Русский язык — понедельник в 18.00;

Информатика — суббота в 11.30.

9 класс

Русский язык — суббота в 11.30;

Математика — суббота в 9.00;

Физика — суббота в 11.30.

Продолжается набор в мини-группы до 5 человек: все предметы, удобная система оплаты, индивидуальный подход по разумной цене. Старт занятий в октябре!



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