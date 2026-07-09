Жителям города, порой так хочется отдохнуть компанией, пожарить шашлыки с комфортом и даже порыбачитьВсего 25 минут на такси — и вы на природе у водоема!
Ловите находку для выходных!
— Беседки на берегу пруда формата «Лайт» и «Комфорт» для семейных посиделок или празднования свадьбы и юбилея. Мангалы и шампура не нужны — всё уже есть!
— 2 уютных глэмпинга на отдельной территории с мангалом и баней для компании (днем) или романтического уикенда (с ночевкой).
— Баня на дровах и горячий чан, авторские аромапарения с массажными техниками — полная перезагрузка.
— Платная рыбалка
— наловите свежей рыбы и тут же зажарьте на углях.
— Пруд, речка и лес
— оазис природы посреди мегаполиса!— Большая бесплатная парковка
А еще по территории свободно бегают наши местные жители — кролики
Дети будут в восторге, а фото с кормлением пушистиков украсят ленту
На день рождения скидка 10% по предъявлению документа.
Многие жители уже были у нас в гостях и с удовольствием возвращаются снова. Сохраняйте контакт. И бронируйте выходные заранее!
С понедельника по четверг действуют скидки.
За подробной информацией:
Телеграмм
МАХ
Яндекс.Карты
+7-926-015-60-00