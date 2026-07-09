Территория отдыха «Ля Мари»

— Беседки на берегу пруда формата «Лайт» и «Комфорт» для семейных посиделок или празднования свадьбы и юбилея. Мангалы и шампура не нужны — всё уже есть!

— 2 уютных глэмпинга на отдельной территории с мангалом и баней для компании (днем) или романтического уикенда (с ночевкой).

— Баня на дровах и горячий чан, авторские аромапарения с массажными техниками — полная перезагрузка.

— Платная рыбалка

— наловите свежей рыбы и тут же зажарьте на углях.

— Пруд, речка и лес

— оазис природы посреди мегаполиса!— Большая бесплатная парковка