24 февраля — Welcome to the DUHOFF

В этот день «Духофф» откроет двери, как в первый раз.

Приходи и отожги вместе с «ДУХОФФ».

Welcome drinks — на входе ДЛЯ ВСЕХ

Спецпредложения по кухне

Лучшая атмосфера в городе

P.S покажи репост и получи коктейль на баре.

Инфо: 8-925-834-42-77

Адрес: ул. Юности, 3, стр. 1

Вконтакте, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена