- Вход: FREE
- Welcome drinks — на входе ДЛЯ ВСЕХ
- При бронировании стола вы получите подарок от заведения
- Show programs.
23 февраля — «Men's Weekend»
Специальное предложение для Мужчин в этот день на баре.
«Духофф» сделает ВСЁ для того, чтобы вы не смогли удержаться от соблазнов.
Успейте забронировать столик и насладиться прекрасным вечером.
Не забывайте отмечать «Духофф» в своих социальных сетях.
24 февраля — Welcome to the DUHOFF
В этот день «Духофф» откроет двери, как в первый раз.
Приходи и отожги вместе с «ДУХОФФ».
- Welcome drinks — на входе ДЛЯ ВСЕХ
- Спецпредложения по кухне
- Лучшая атмосфера в городе
P.S покажи репост и получи коктейль на баре.
Инфо: 8-925-834-42-77
Адрес: ул. Юности, 3, стр. 1
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