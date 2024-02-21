23 февраля — «Men's Weekend»

Специальное предложение для Мужчин в этот день на баре.

«Духофф» сделает ВСЁ для того, чтобы вы не смогли удержаться от соблазнов.

Успейте забронировать столик и насладиться прекрасным вечером.

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