Скоро лето Международная школа математики и программирования Алгоритмика предлагает уже сейчас продумать досуг для ваших детей на летних каникулах в городе.
Интересные и полезные программы для детей от 7 до 16 лет!
Короткие интенсивы или смены на весь день!
Офлайн и ОНЛАЙН форматы!
- Ребята попробуют себя в таких IT-профессиях как геймдизайнер, видеоблогер, проектировщик умных устройств, тестировщик игр и разработчик виртуальных миров.
- Получат представление о том, что такое нейросети/искусственный интеллект и как они работают.
- Создадут прототип IT-продукта, протестируют его и впервые задумаются о монетизации своих знаний и умений! Научатся работать с программой Блендер 3D.
Что входит в стоимость:
- образовательная программа
- полезный перекус/обед
- прогулки на свежем воздухе и активный отдых
- разнообразная развлекательная программа
- дипломы и подарки от «Алгоритмики».
Специальная акция: годовые курсы «Роблокс» и «Юнити» всего за 3 недели интенсива.
Адрес: Зеленоград, площадь Юности, дом 2, стр. 1.
До 1 мая действует скидка на раннее бронирование!
Количество мест ограничено!
Укажите промокод «Лето24», заполняя форму.
Телефон и вотсап: 8-958-111-08-86
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Въезд на парковку возле станции Крюково, рядом с новыми рыночными палатками, кто-то регулярно перегораживает Новости
Открыт сезон замены хороших бордюров на идеальные. Жители (снова) не понимают, что происходит Новости
Детский праздник в честь 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 12 мая у Покровского храма в Рузино Реклама
Льготы на проезд по М-11 для зеленоградцев-участников СВО и членов их семей предложил ввести наш депутат в Мосгордуме Титов Новости
Лекция «Байки из грота» антрополога Станислава Дробышевского — 20 апреля на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
РЖД не понимает, почему протекает новый подземный переход на станции Крюково. Течь там называют «водопроявлением» Новости
Действующий зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов подал документы для переизбрания от «Единой России» Новости
При въезде в МЖК планируют построить восьмиэтажный офисный центр с музеем удивительных камней. Вот как он может выглядеть Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 20 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Ознакомительный мастер-класс по новому направлению «Компьютерная грамотность» — 19 апреля в детском развивающем центре «Талант клуб» Реклама
Вечер в азиатском стиле от Speak Group, Kannam Street и Asian Food — 20 апреля в гастрономическом центре «Станция» Реклама
Водитель прокатного электросамоката сбил ребенка на самокате на площади Юности. Мы давно уже предлагали сделать там «медленную зону» Новости
Опасную стройплощадку в 3-м микрорайоне дети облюбовали для игр. Нормальной охраны и ограждения там нет Новости
Сеть аптек «Живика» проводит весеннюю акцию в Зеленограде: скидки до 25% на покупки в апреле* Реклама
Отмену мигающего зеленого светофора снова раскритиковали в префектуре, одновременно подтвердив снижение числа пострадавших в ДТП. Такая позиция чиновников прямо противоречит политике президента Путина Новости
Солнечный витамин: кому и сколько принимать? Объясняют специалисты сети медицинских офисов CMD Реклама
Дни открытых дверей в «IDOL FACE Зеленоград» — 12-14 апреля. Акция 10+5 визитов для новых клиентов Реклама
Застройщика ЖК «Зеленоград Ривьера» на улице Полагушина привлекут к ответственности за нарушения при строительстве Новости