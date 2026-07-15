МегаФон дополнил линейку решений для построения частных сетей продуктом pLTE Lite. Оператор первым на российском рынке объединил базовую станцию и ядро сети в одном компактном устройстве, что позволило быстрее разворачивать защищенную мобильную инфраструктуру при меньших затратах. Решение рассчитано прежде всего на небольшие и средние объекты, где строительство классической Private LTE избыточно.

Традиционные частные сети обычно создают для крупных распределенных площадок, объектов со сложным рельефом местности. pLTE Lite предназначена для менее масштабных проектов. Среди возможных сценариев применения — логистические и складские комплексы, промышленные объекты среднего размера, а также временные и удаленные производственные площадки.

Совмещение базовой станции и ядра сети в одном устройстве сокращает срок развертывания инфраструктуры до нескольких дней. Зону покрытия можно адаптировать к особенностям объекта с помощью подбора и настройки антенн или подключения дополнительных пикосот. Решение поддерживает интеграцию транспортной инфраструктуры предприятия, датчиков, камер, промышленного оборудования. В случае необходимости его можно масштабировать до полноценной сети Private LTE без замены технологической платформы.

Облегченная версия частной сети прошла испытания в собственной лаборатории телеком-оборудования МегаФона. Тестирование подтвердило соответствие решения отраслевым стандартам и актуальным потребностям рынка. pLTE Lite обеспечивает покрытие территории площадью до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен абонентских устройств и пропускную способность до 300 Мбит/с. Решение рассчитано на стабильную работу при высоких нагрузках и соответствует технологическим параметрам сети LTE. Его архитектура также предусматривает в дальнейшем возможность поддержки сетей 5G.

«Запуск pLTE Lite — логичное развитие нашей экспертизы в сегменте частных сетей. Мы видим растущий запрос рынка на простые, быстрые и экономически обоснованные решения для цифровизации процессов. Наш подход позволяет компаниям начать трансформацию с минимальными инфраструктурными затратами — такое решение на 70-80% снижает капитальные затраты и до 50% операционные», — подчеркнул директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов МегаФона Александр Яресько.

По предварительной оценке аналитиков оператора, использование pLTE Lite в типовых сценариях позволит повысить эффективность большинства производственных процессов. Средний срок окупаемости решения может составить 12-18 месяцев, тогда как для классических частных сетей он достигает 2-4 лет.