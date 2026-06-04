МегаФон и Правительство Амурской области договорились о партнерстве в вопросах внедрения цифровых инструментов для мониторинга экологической обстановки в регионе. Кроме того, соглашение, подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума, направлено на использование Big Data, ИИ-технологий и интернета вещей в сфере государственного управления, ЖКХ и туризма региона.





Система мониторинга, которую планируется внедрить в рамках соглашения, позволит контролировать экологическую обстановку в режиме реального времени. Оперативно собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды помогут современные цифровые решения и технологии интернета вещей (IoT).

Кроме того, IoT предполагается внедрить и в сферу ЖКХ. В частности, такие решения дадут возможность повысить точность цифрового контроля систем водоснабжения, анализа энергопотребления, а также сделают эксплуатацию коммунальной инфраструктуры более эффективной.

Отдельное внимание стороны уделят внедрению аналитических инструментов на базе Big Data. Такие решения — перспективный ресурс для анализа миграционных и туристических потоков, посещаемости объектов и востребованности региональных территорий. Это в свою очередь позволит более точно планировать инфраструктурные проекты и развитие туристической отрасли в целом.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью устойчивого развития регионов. Современные системы мониторинга помогают оперативнее реагировать на изменения экологической обстановки региона, а решения на базе Big Data и интернета вещей позволяют эффективнее управлять городской и коммунальной инфраструктурой. Уверен, что сотрудничество с правительством региона позволит реализовать востребованные цифровые проекты и создаст основу для дальнейшего технологического развития области», — подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Для регионов Дальнего Востока важна не только скорость развития инфраструктуры, но и качество управления ею. Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населённых пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений. Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса», — прокомментировал подписание соглашения губернатор Амурской области Василий Орлов.

Достигнутые договоренности также подразумевают внедрение ИИ-технологий и роботизацию процессов государственного управления в регионе. В частности, решения на базе ИИ планируется использовать для автоматизации рутинных процессов и повышения эффективности работы органов власти.