Инженеры оператора завершили обновление сети в аппаратно-студийном комплексе (АСК-3) телецентра «Останкино», где производится большая часть телепередач. Новые технические решения позволили обеспечить стабильную работу связи даже при высокой нагрузке, а средняя скорость мобильного интернета достигла 85 Мбит/с.

Чтобы улучшить качество связи, инженеры «МегаФона» задействовали дополнительные частотные диапазоны LTE-2100 и LTE-1800 и установили оборудование с поддержкой MIMO 2x2. Это существенно увеличило пропускную способность сети, сократило число «мертвых зон» и обеспечило стабильный сигнал по всему зданию. Внедрение VoLTE также ускорило соединение вызовов и повысило качество голосовой связи.

Теперь надёжное покрытие доступно не только в студиях и офисах, но и на всех этажах здания, включая коридоры и лифтовые холлы. Это особенно важно для технической команды, сотрудников редакций и съёмочных групп, которым необходимо оперативно обмениваться контентом, работать с облачными хранилищами и круглосуточно оставаться на связи с коллегами и близкими.

«Благодаря комплексному подходу к модернизации и внедрению современных диапазонов и MIMO мы значительно повысили качество связи для пользователей в телецентре „Останкино“. Нам удалось достичь равномерного распределения сигнала на всех уровнях здания, включая зоны с плотными перекрытиями и нестандартной архитектурой», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

АСК-3 на улице Академика Королёва построили к Олимпиаде-80. Здесь располагались редакции Гостелерадио СССР, дикторская служба и команды информационных программ. Именно отсюда в эфир выходили передачи «Время», «Новости», «Последние известия» и другие. Сегодня в АСК-3 готовят телепередачи к эфиру, а после транслируют их по стране.