Медцентр «Норма XXI» разыграет iPhone 12 Pro Max 16.08.2021 Медцентр «Норма XXI»

В честь своего 20-летия зеленоградский медицинский центр «Норма XXI» проведет лотерейный розыгрыш ценных призов:

  • смартфон Apple iPhone 12 Pro Max
  • большая колонка Яндекс
  • сертификат на услуги медцентра на сумму 7000 рублей

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно в период с 20 августа по 19 октября 2021 года воспользоваться услугами медцентра «Норма XXI» и положить чек в лотерейный барабан. К участию принимаются чеки на сумму от 1400 рублей. Один человек может положить неограниченное количество чеков.

Трех победителей лотерейного розыгрыша определят 20 октября 2021 года.

Следите за новостями на сайте медцентра norma21.ru или в социальных сетях vk.com/norma21, instagram.com/norma_XXI.

Адрес медцентра «Норма XXI»: Зеленоград, корпус 403А

Режим работы: по будням с 7:00 до 20:00, по выходным с 8:00 до 19:00

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Норма XXI
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
«Было клаустрофобно». Зеленоградка залезла в дренажную трубу, чтобы помочь спасателям достать котёнка Истории
Дорожный знак укоротили, чтобы он не закрывал новую секцию светофора с «белым человечком» Новости
Вдоль подходов к пешеходному мосту в Крюково началась стихийная торговля Новости
Семейный праздник совместного досуга «Мамаслёт» — 21 августа в библиотеке в корпусе 607А Афиша
На городском пляже устранили часть проблем. Остальные — не заметили или отказались решать Истории
Медцентр «Норма XXI» разыграет iPhone 12 Pro Max Реклама
Пятерым котятам из зеленоградского приюта нужна поддержка и дом Жизнь
Школа «Фуэте» открыла дополнительный набор в первые предпрофессиональные классы Реклама
Мэрия смягчила ковидные ограничения, потому что снизилось число новых госпитализаций Новости
Подростки украли с детской площадки самокат — их разыскивает полиция по записи с уличной камеры Новости
Дефицит чипов — общемировая проблема или шанс для российской микроэлектроники. Эксперты отрасли высказались на встрече в промзоне «Алабушево» Хайтек
Среди участников электронного голосования на выборах разыграют квартиры и автомобили Новости
Разворот возле «Зельгроса» перенесли, чтобы машины не мешали автобусам. Водители жалуются на аварийные ситуации и заторы Новости
Началась организация референдума из-за шума от аэропорта Шереметьево Новости
Арт-фестиваль акустической и живой музыки «Лампа» — 21 августа на набережной озера Сенеж Афиша
Центр услуг с ремонтом телефонов, телевизоров, пайкой, продажей аксессуаров и оптикой открылся в 3-м микрорайоне Новости
Деревня Рузино в 20-м веке. Записали истории, рассказанные старожилами Истории
Акция «Погуляй собаку» — 14 августа в приюте «Ника» Афиша
Магазин «Подружки-рукодельницы» открывается 14 августа Новое место
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Сильный шум под окнами префектуры мешает спать жителям окрестных домов. Полиция привычно не реагирует, а администрация просит потерпеть Истории
Как призывник и военкомат потеряли друг друга. В зеленоградском суде рассмотрели уголовное дело по уклонению от военной службы — первое как минимум за последние шесть лет Истории
Петиция об отмене светофоров с «белым человечком» набрала почти тысячу подписей Новости
Мэрия готовится к оплате проезда в автобусе с помощью технологии распознавания лица Новости
Активисты намерены провести референдум по вопросу строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру» — курсы «New School». Разыгрываем бесплатное обучение Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Асфальт укладывают во время дождя. Это вообще нормально? Ответы
© 1997–2021 Зеленоград.ру