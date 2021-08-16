В честь своего 20-летия зеленоградский медицинский центр «Норма XXI» проведет лотерейный розыгрыш ценных призов:
- смартфон Apple iPhone 12 Pro Max
- большая колонка Яндекс
- сертификат на услуги медцентра на сумму 7000 рублей
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно в период с 20 августа по 19 октября 2021 года воспользоваться услугами медцентра «Норма XXI» и положить чек в лотерейный барабан. К участию принимаются чеки на сумму от 1400 рублей. Один человек может положить неограниченное количество чеков.
Трех победителей лотерейного розыгрыша определят 20 октября 2021 года.
Следите за новостями на сайте медцентра norma21.ru или в социальных сетях vk.com/norma21, instagram.com/norma_XXI.
Адрес медцентра «Норма XXI»: Зеленоград, корпус 403А
Режим работы: по будням с 7:00 до 20:00, по выходным с 8:00 до 19:00
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