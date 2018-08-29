Суми-е — это мазковая техника рисования тушью на рисовой бумаге. Техника основана на пяти основных мазках, освоив которые, вы сможете изобразить весь мир! Воспитывает гармонию духа, учит видеть мир по новому, укрепляет нервную систему, очень благотворно влияет на психику. Наполняет сознание позитивом, равновесием. Пробуждает интуицию и внутренние творческие резервы.

Специальных навыков не требуется, научиться может каждый!