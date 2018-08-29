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Мастер-класс по «Суми-Е» в «Палитре увлечений» 29.08.2018 Школа рисования «Палитра увлечений» Реклама

2 сентября в 11.00 Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает желающих на показательный мастер-класс по японской живописи «Суми-Е».

Суми-е — это мазковая техника рисования тушью на рисовой бумаге. Техника основана на пяти основных мазках, освоив которые, вы сможете изобразить весь мир! Воспитывает гармонию духа, учит видеть мир по новому, укрепляет нервную систему, очень благотворно влияет на психику. Наполняет сознание позитивом, равновесием. Пробуждает интуицию и внутренние творческие резервы.

Специальных навыков не требуется, научиться может каждый!

Записаться можно по телефону 8(495)763 86 15 или на сайте студии: https://palitrauvl.ru

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