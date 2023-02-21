Торговый центр «Столица» в корпусе 1446 приглашает на Масленицу — 26 февраля с 12:00 до 14:00 возле торгового центра пройдет празднование окончания зимы.
Вас ждёт угощение вкуснейшими блинами, песни вместе с фольклорным коллективом, подарки за участие в конкурсах и встреча солнечной весны.
Вход свободный.
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