Чтобы предотвратить это, нужно укреплять свое энергетическое здоровье. Например, при физической работе стоит медленно расслаблять мышцы и контролировать дыхание. На сегодняшний день, биоэнергетическая терапия применяется для коррекции психосоматических и неврологических заболеваний, а также люди могут ее использовать при выходе из кризисных ситуаций.

Человеческая жизнь возникает на двух уровнях: метафизическом и физическом, — убежден Сергей Григорьевич. — Под метафизическом подразумевается подсознание, где производятся определенные процессы, которые переходят на физический уровень. А физический уровень, это то, что мы видим, чувствуем, понимаем. Медитация отключает физический уровень и дает возможность плавного перехода к метафизическому уровню, где возможно изменить свою реальность в сторону позитива.

В древние времена, эту науку передавали из уст в уста. На сегодняшний день специалисты медцентра «Литех» проходят научную подготовку. Так, руководителем Сергея Григорьевича на протяжении многих лет был доктор медицинских наук Тачиев С.А.

На приеме специалист сможет выявить заболевания человека, контактируя с ним, опираясь на собственные ощущения. Для лечения проблемной зоны нужны различные виды воздействия: как на физическом, так и на энергетическом уровне. Именно в комплексном подходе и заключен успех выздоровления.

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Здоровья вам на всех уровнях и отличного настроения!

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