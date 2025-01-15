Мануальный терапевт Сергей Бадма-Церенов приглашает на приём — в медицинском центре «Литех» (корп. 1805) 15.01.2025 Реклама ООО «МЕДИЦИНА» ИНН:7735189348 erid:2VSb5yzvFmz

Медицинский центр «Литех» (Зеленоград, корп. 1805) приглашает вас посетить сеанс уникального специалиста, мануального терапевта Сергея Григорьевича Бадма-Церенова.

На протяжении 20 лет Сергей Григорьевич изучал биоэнергетику человека. Работал в Элисте, Санкт-Петербурге. На основании многолетней практики им созданы способы восстановления жизненной энергии. Само слово «Биоэнергетика» образовалось от греческих слов — деятельность и жизнь. Недостаток биологической энергии приводит к множеству заболеваний и быстрой старости.

Чтобы предотвратить это, нужно укреплять свое энергетическое здоровье. Например, при физической работе стоит медленно расслаблять мышцы и контролировать дыхание. На сегодняшний день, биоэнергетическая терапия применяется для коррекции психосоматических и неврологических заболеваний, а также люди могут ее использовать при выходе из кризисных ситуаций.

Человеческая жизнь возникает на двух уровнях: метафизическом и физическом, — убежден Сергей Григорьевич. — Под метафизическом подразумевается подсознание, где производятся определенные процессы, которые переходят на физический уровень. А физический уровень, это то, что мы видим, чувствуем, понимаем. Медитация отключает физический уровень и дает возможность плавного перехода к метафизическому уровню, где возможно изменить свою реальность в сторону позитива.

В древние времена, эту науку передавали из уст в уста. На сегодняшний день специалисты медцентра «Литех» проходят научную подготовку. Так, руководителем Сергея Григорьевича на протяжении многих лет был доктор медицинских наук Тачиев С.А.

На приеме специалист сможет выявить заболевания человека, контактируя с ним, опираясь на собственные ощущения. Для лечения проблемной зоны нужны различные виды воздействия: как на физическом, так и на энергетическом уровне. Именно в комплексном подходе и заключен успех выздоровления.

Друзья, приходите устранять боли в спине, шейном отделе, тазобедренном суставе, выравнивать позвоночник.

Здоровья вам на всех уровнях и отличного настроения!

Телефон для записи на прием: 8-929-647-18-05

Медицинский центр «Литех Зеленоград»: ул. Каменка, к1805

Режим работы: с 7.00 до 19.00 ежедневно, без выходных

Вконтакте, Телеграм
Реклама
Реклама
Дорога от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) станет платной для машин с московскими номерами Новости
Встреча с управленцем и предпринимателем Константинов Орловым «Планирование жизни и бизнеса в турбулентности 2025 года» Реклама
Четыре машины столкнулись на Георгиевском шоссе. Появилось видео момента аварии Новости
Плохая уборка снега делает дворы «печальными и опасными», признал префект. Как будут решать проблему, он не уточнил Новости
Должники за коммуналку стали платить в два раза больше пеней Новости
Два человека погибли в столкновении двух автобусов и трёх автомобилей на Ленинградском шоссе Новости
Мануальный терапевт Сергей Бадма-Церенов приглашает на приём — в медицинском центре «Литех» (корп. 1805) Реклама
На площади Юности открыли ледяной лабиринт и снова заработала горка. Но завтра опять начинается оттепель Новости
Весенний маркет «Встреча» приглашает мастеров ручной работы: сладости, свечи, керамика, одежда, аксессуары и многое другое — открыт приём заявок Афиша
Зеленоградская производственная компания решила переехать в Солнечногорский окру Новости
Шамана спасли в зеленоградской ветклинике Новости
Все четыре лифта отказали в 22-этажной башне 11-го микрорайона. Лестница тоже оказалась закрытой — в случае пожара жители не смогли бы выйти с этажей Новости
Спорткомплекс «Горизонт» с двумя бассейнами официально достроен. Когда он откроется для посетителей, пока неизвестно Новости
Убирать лед экскаватором нельзя, подтвердили в префектуре и пожурили сотрудника «Жилищника». Но этого явно мало Новости
В этот день, ровно 30 лет назад, патриарх освятил новый храм в 11-м микрорайоне, названный в честь знаменитого московского митрополита Филарета Истории
Фитнес-клуб DDX откроется в 18-м микрорайоне — ближе к лету Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Роспотребнадзор собирает заявления пострадавших клиентов клуба «Грин Сити» для коллективных исков Новости
62 года назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Работа в Зеленограде. Упаковщик-комплектовщик — до 4000 рублей в день Реклама
Станцию МЦД-3 «Рижская» могут открыть в 2029 году Новости
Продлён срок переделки «аквапарка» в социальный центр Новости
Виолончелист EdgarCello приглашает на свое шоу с новой программой «Магия Edgarcello» — 14 февраля в ДК МИЭТ Реклама
Нарушений правил парковки стало меньше, а эвакуаций больше. Статистика меняется стремительно и необъяснимо Новости
Лекцию «Зеленоград снаружи и изнутри» проведет зеленоградский музей Афиша
Школа философии приглашает на мероприятия в январе. Начни год со смыслом! Реклама
Запутались в прогнозе погоды ответственные за ледяную горку на площади Юности Новости
До сдачи ЕГЭ и ОГЭ остается меньше 5 месяцев Реклама
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — по 19 января в ДК «Метролог» Реклама
Парковку возле детской поликлиники в 8-м микрорайоне попробуют расширить в этом году. В прошлом не получилось Новости
Теплая зима и несколько дней с плюсовой температурой привели к тому, что на деревьях появились грибы Жизнь
На 400-й маршрут добавят три остановки Новости
Автобус №20 столкнулся с «Мерседесом», проехав на запрещающий сигнал светофора Новости
Завершен второй этап благоустройства возле вокзала Крюково Новости
Завод по производству автомобильной электроники построили в Зеленограде. На нём МТС будет реализовывать программу импортозамещения в автопроме Новости
Машины каршеринга перегородили проезд — грузовик пытался объехать их через сугроб Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру